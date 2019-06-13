Полицейских не отпускают последствия дела Ивана Голунова

В Кремле надеются, что действия полиции на несанкционированной акции в поддержку Ивана Голунова 12 июня будут проверены. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что видел сообщения о жестких действиях силовиков, которые в среду, по данным портала «ОВД-Инфо», задержали более 500 человек. По информации МВД, их около 200. Акция не была согласована с московскими властями. Полицейские в ее ходе использовали дубинки, задерживали несовершеннолетних и пожилых, сообщали корреспонденты с места событий.
Отвечая на вопрос «Коммерсантъ FM», пресс-секретарь президента выразил уверенность, что необходимые проверки будут проведены.
Нам известно, что действительно существуют жалобы на необоснованное, неспровоцированное проявление жесткости со стороны сотрудников органов правопорядка. Мы читали сообщения об этом. Но я уверен, что в данном случае необходимые проверки будут осуществлены с тем, чтобы просто это не повторялось впредь.
Господин Песков также отметил, что каких-либо окончательных суждений относительно необходимости реформ в органах внутренних дел в настоящее время нет, а обобщать ситуацию, основываясь на одном деле, было бы неверно.
Тем временем, Владимир Путин, как сообщается на сайте Кремля, уволил двух генералов МВД, причастных к делу Ивана Голунова. Речь идет об Андрее Пучкове, начальнике УВД по Западному округу Москвы, чьи сотрудники задерживали журналиста, и Юрии Девяткине, который курировал управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского главка МВД. Об их отставке ранее ходатайствовал лично министр внутренних дел Владимир Колокольцев, после того как дело Голунова было решено закрыть из-за недоказанности вины.
Биография уволенных сотрудников ведомства — в справке «Коммерсантъ FM».
Генерал-майор полиции Андрей Пучков родился в подмосковных Люберцах, ему 59 лет. В правоохранительные органы пришел в конце 1980-х, где сначала служил оперуполномоченным. По первому образованию — инженер-экономист, после десяти лет работы в полиции окончил Санкт-Петербургский университет МВД по специальности «юрист». В 2003 году Пучкова назначили начальником управления по налоговым преступлениям столичного главка МВД. В 2011-м он возглавил УВД Юго-Западного округа и получил звание генерал-майора. В должности начальника УВД по западному округу Москвы прослужил четыре года.
Генерал-майор Юрий Девяткин стал начальником управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД в феврале прошлого года. Ему 42 года, он родился в Трубчевске Брянской области. В правоохранительных органах Девяткин служил более 20 лет. До 2013 года работал на руководящих должностях службы по контролю за оборотом наркотиков в своем регионе. Потом Девяткина назначили на должность замначальника управления ФСКН по Москве. После ликвидации этой структуры перешел в МВД.
Как сообщал глава МВД Владимир Колокольцев, оперативники, проводившие задержание Голунова, на время отстранены от работы, в отношении них проводится проверка, однако о ее результатах, хотя бы предварительных, ничего не сообщалось.
Будут ли эти сотрудники привлечены к ответственности? На этот вопрос ответил зампред Общественного совета при МВД, ректор Московского юридического университета им. Кутафина Виктор Блажеев: «Многого, конечно, мы не знаем. Проводилась проверка, по всей видимости, она обнаружила какие-то нарушения. Я не исключаю ситуации, что будет возбуждено по этому факту дело, и если были злоупотребления со стороны полицейских, то уголовно-правовые меры будут в отношении них приняты. При этом "служебное несоответствие" — это дисциплинарные вещи, которые касаются прохождения службы, а ведь речь в данном случае идет о наркотиках, которые, может быть, были подброшены.
Здесь могут быть злоупотребления с их стороны, и они могут быть привлечены к уголовной ответственности как раз за это. Что касается того, кто из сотрудников рискует подвергнуться подобному разбирательству, то это оперативники, которые непосредственно участвовали в разбирательстве, и их руководители».
Спецкора издания «Медуза» Ивана Голунова обвиняли в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. При задержании в его сумке обнаружили около 4 гр метилэфедрона, а в квартире —три пакета и сверток с порошкообразным веществом, в том числе кокаином. Однако проверка показала, что ни на одном из предметов не нашлось отпечатков пальцев Голунова.
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