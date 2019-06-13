Полицейских не отпускают последствия дела Ивана Голунова

В Кремле надеются, что действия полиции на несанкционированной акции в поддержку Ивана Голунова 12 июня будут проверены. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что видел сообщения о жестких действиях силовиков, которые в среду, по данным портала «ОВД-Инфо», задержали более 500 человек. По информации МВД, их около 200. Акция не была согласована с московскими властями. Полицейские в ее ходе использовали дубинки, задерживали несовершеннолетних и пожилых, сообщали корреспонденты с места событий.

Отвечая на вопрос «Коммерсантъ FM», пресс-секретарь президента выразил уверенность, что необходимые проверки будут проведены.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента: Нам известно, что действительно существуют жалобы на необоснованное, неспровоцированное проявление жесткости со стороны сотрудников органов правопорядка. Мы читали сообщения об этом. Но я уверен, что в данном случае необходимые проверки будут осуществлены с тем, чтобы просто это не повторялось впредь.

Господин Песков также отметил, что каких-либо окончательных суждений относительно необходимости реформ в органах внутренних дел в настоящее время нет, а обобщать ситуацию, основываясь на одном деле, было бы неверно.

Тем временем, Владимир Путин, как сообщается на сайте Кремля, уволил двух генералов МВД, причастных к делу Ивана Голунова. Речь идет об Андрее Пучкове, начальнике УВД по Западному округу Москвы, чьи сотрудники задерживали журналиста, и Юрии Девяткине, который курировал управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского главка МВД. Об их отставке ранее ходатайствовал лично министр внутренних дел Владимир Колокольцев, после того как дело Голунова было решено закрыть из-за недоказанности вины.

Биография уволенных сотрудников ведомства — в справке «Коммерсантъ FM».

Генерал-майор полиции Андрей Пучков родился в подмосковных Люберцах, ему 59 лет. В правоохранительные органы пришел в конце 1980-х, где сначала служил оперуполномоченным. По первому образованию — инженер-экономист, после десяти лет работы в полиции окончил Санкт-Петербургский университет МВД по специальности «юрист». В 2003 году Пучкова назначили начальником управления по налоговым преступлениям столичного главка МВД. В 2011-м он возглавил УВД Юго-Западного округа и получил звание генерал-майора. В должности начальника УВД по западному округу Москвы прослужил четыре года. Генерал-майор Юрий Девяткин стал начальником управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД в феврале прошлого года. Ему 42 года, он родился в Трубчевске Брянской области. В правоохранительных органах Девяткин служил более 20 лет. До 2013 года работал на руководящих должностях службы по контролю за оборотом наркотиков в своем регионе. Потом Девяткина назначили на должность замначальника управления ФСКН по Москве. После ликвидации этой структуры перешел в МВД.

Как сообщал глава МВД Владимир Колокольцев, оперативники, проводившие задержание Голунова, на время отстранены от работы, в отношении них проводится проверка, однако о ее результатах, хотя бы предварительных, ничего не сообщалось.

Будут ли эти сотрудники привлечены к ответственности? На этот вопрос ответил зампред Общественного совета при МВД, ректор Московского юридического университета им. Кутафина Виктор Блажеев: «Многого, конечно, мы не знаем. Проводилась проверка, по всей видимости, она обнаружила какие-то нарушения. Я не исключаю ситуации, что будет возбуждено по этому факту дело, и если были злоупотребления со стороны полицейских, то уголовно-правовые меры будут в отношении них приняты. При этом "служебное несоответствие" — это дисциплинарные вещи, которые касаются прохождения службы, а ведь речь в данном случае идет о наркотиках, которые, может быть, были подброшены.

То есть можно говорить о должностных преступлениях, связанных с нарушением при проведении следственных действий.

Здесь могут быть злоупотребления с их стороны, и они могут быть привлечены к уголовной ответственности как раз за это. Что касается того, кто из сотрудников рискует подвергнуться подобному разбирательству, то это оперативники, которые непосредственно участвовали в разбирательстве, и их руководители».

Спецкора издания «Медуза» Ивана Голунова обвиняли в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. При задержании в его сумке обнаружили около 4 гр метилэфедрона, а в квартире —три пакета и сверток с порошкообразным веществом, в том числе кокаином. Однако проверка показала, что ни на одном из предметов не нашлось отпечатков пальцев Голунова.

Иван Якунин