ФАС предложила создать механизм стимулирования спроса на электроэнергию
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила создать механизм стимулирования спроса на электроэнергию от недозагруженных центров питания. Для этого, согласно инициативе ведомства, нужно ввести специальные тарифы для потребителей, которые присоединили свои устройства к таким подстанциям. Проект постановления опубликован на портале правовых актов.
Документ предусматривает, что объем услуг по передаче электроэнергии будет повышаться постепенно: от 25% величины максимальной мощности до фактического объема. Договор об оказании услуги будут заключать системообразующая сетевая организация и потребитель по двухставочному тарифу.
Предполагается, что изменения коснутся тех потребителей, которые подключили энергопринимающие устройства после 1 июля 2026 года. Объекты электросетевого хозяйства должны быть расположены в Ханты-Мансийском автономном округе и быть включены в специальный перечень. Максимальная мощность энергопринимающего устройства должна быть не менее 5 МВт.
Необходимость введения такого механизма ФАС объясняет тем, что в отдельных регионах потребление электроэнергии снижается. Появление невостребованной сетевой мощности, по оценке ведомства, приводит к изменению затрат на содержание электросетевого комплекса.