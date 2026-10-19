ФАС предложила создать механизм стимулирования спроса на электроэнергию

Предполагается, что изменения коснутся тех потребителей, которые подключили энергопринимающие устройства после 1 июля 2026 года. Объекты электросетевого хозяйства должны быть расположены в Ханты-Мансийском автономном округе и быть включены в специальный перечень. Максимальная мощность энергопринимающего устройства должна быть не менее 5 МВт.