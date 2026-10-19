Новый app развития

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WhatsApp впервые вернулся к росту аудитории после начала блокировок в России
Мессенджер WhatsApp на устройствах с Android впервые с начала блокировок вернулся к росту активной аудитории. В июле месячная активная аудитория (MAU) выросла на 1,7%, а в августе — на 4,4%. Даже символическое сокращение в сентябре на 0,5% свидетельствует о пределе падения и адаптации пользователей к привычному им каналу коммуникации, считают эксперты.
Мессенджер WhatsApp вернулся к росту активной аудитории в России после затяжного падения на фоне ограничения работы площадки, рассказали “Ъ” в Digital Budget. В июле этого года площадка впервые за 12 месяцев показала рост: на 1,7% по отношению к июню. В августе по отношению к предыдущему месяцу она выросла на 4,4%. Однако в сентябре по отношению к предыдущему месяцу снова было зафиксировано небольшое падение — на 0,5%. В целом в период с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года MAU WhatsApp упала на 30% (с 82 млн до 57,9 млн). Наибольшее падение было в январе к декабрю (13%) и в феврале к январю (10%). Аудитория Telegram выросла с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года на 26% (с 91 млн до 114 млн), оценивают в Digital Budget.
Оценка проводилась по метрике MAU (Monthly Active Users): числу уникальных пользователей, которые открывали приложение на Android и совершали в нем действия хотя бы раз в течение месяца. Статистика по охватам мессенджеров и других площадок в Mediascope была скрыта с сайта платформы, обнаружил “Ъ” в начале октября.
В августе 2025 года в России были заблокированы голосовые звонки в Telegram и WhatsApp. В конце октября прошлого года Роскомнадзор подтвердил, что ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp в России. В декабре Роскомнадзор сообщил, что продолжает ограничивать работу WhatsApp в РФ и может полностью ограничить сервис, если тот не начнет исполнять законодательство РФ. В начале февраля 2026 года служба усилила меры и по замедлению Telegram в России. В конце июня Apple удалила несколько приложений VK из App Store, а в начале июня — и приложение Max (см. “Ъ” от 25 июня). 16 июля приложения экосистемы VK удалили и из Google Play.
Android — это только «часть картины»: пользователи iOS платежеспособнее и чаще остаются на привычном мессенджере, так что по всему рынку падение WhatsApp, скорее всего, мягче 30%, полагает гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов.
Небольшой рост WhatsApp он объясняет адаптацией аудитории: «Люди настроили обходные пути и вернулись к старому привычному и удобному каналу коммуникации». Рост WhatsApp мог также произойти из-за удаления в июне-июле Max из AppStore и Google Play, говорит директор практики интегрированных коммуникаций КГ «Михайлов и партнеры» Илья Левинсон. Пользователи готовы «дробить и миксовать» их функционал между собой, потому что изменить привычки медиапотребления, которые формировались годами, в моменте практически невозможно, считает он.
«Остановка падения и небольшой рост в последние месяцы связаны с тем, что был достигнут некий предел падения»,— добавляет директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Что касается Telegram, многие думают, что эта площадка только про новостные и политические каналы, но по факту у нее есть уникальное предложение по отношению к ряду значительных аудиторных групп, напоминает господин Танаев. Множество каналов на бытовые темы, боты для обхода блокировок TikTok (сервис сам ограничил к себе доступ в РФ после 2022 года), который пользуется популярностью у молодежи и др., заключает он.
Даже после переноса звонков или части чатов пользователь может сохранять Telegram как ежедневный источник информации, из-за чего сервис может сохранять большую устойчивость, добавляет директор по Digital и Social Media коммуникационного агентства PR Partner Дамир Фейзуллов.