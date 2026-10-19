Новый app развития

Мессенджер WhatsApp вернулся к росту активной аудитории в России после затяжного падения на фоне ограничения работы площадки, рассказали “Ъ” в Digital Budget. В июле этого года площадка впервые за 12 месяцев показала рост: на 1,7% по отношению к июню. В августе по отношению к предыдущему месяцу она выросла на 4,4%. Однако в сентябре по отношению к предыдущему месяцу снова было зафиксировано небольшое падение — на 0,5%. В целом в период с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года MAU WhatsApp упала на 30% (с 82 млн до 57,9 млн). Наибольшее падение было в январе к декабрю (13%) и в феврале к январю (10%). Аудитория Telegram выросла с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года на 26% (с 91 млн до 114 млн), оценивают в Digital Budget.