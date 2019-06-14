График разводки мостов изменится из-за подготовки к «Алым парусам»

В ночь с 14 на 15 июня и с 16 на 17 июня в связи с проведением в Петербурге репетиций праздника выпускников «Алые паруса» на 15 минут продлевается вторая разводка Дворцового и Благовещенского мостов. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

В частности, Дворцовый мост разведут с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 05:10, Благовещенский мост будет недоступен для автомобилистов с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:15

Все остальные мосты через Неву разводятся по графику, уточнили в КРТИ.

Напомним, что «Алые паруса – 2019» пройдут в Петербурге с ночь с 23 на 24 июня.