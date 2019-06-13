«Алые паруса» ограничат движение в центре Петербурга

В связи с подготовкой и проведением ежегодного праздника выпускников «Алые паруса» в центре Петербурга вводится ряд дорожных ограничений. В частности, с 23:00 13 июня до 23:00 28 июня для автомобилистов будет перекрыта крайняя правая полоса движения по Биржевой площади — в направлении от Дворцового моста к Биржевому. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Кроме этого, в период с 20:00 15 июня до 06:00 16 июня, а также с 22:50 16 июня до 06:00 17 июня, с 22:50 17 июня до 06:00 18 июня и с 22:50 18 июня до 06:00 19 июня закроют крайнюю правую полосу движения по Троицкому мосту — в направлении от Троицкой площади к Суворовской площади.

Подробнее со схемой дорожных ограничений можно ознакомиться на сайте КРТИ.

Напомним, «Алые паруса – 2019» пройдут в Петербурге с ночь с 23 на 24 июня.