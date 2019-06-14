«Газпром нефть» намерена построить три СПГ-бункеровщика к 2025 году

ПАО «Газпром нефть» планирует к 2025 году построить три СПГ-бункеровщика. Один из них в настоящий момент уже строится через лизинговый договор с компанией «Сбербанк Лизинг» и будет введен в эксплуатацию в 2021 году. Об этом сообщил журналистам заместитель главы «Газпром нефти» по логистике и переработке Анатолий Чернер, передает «Интерфакс».

По словам господина Чернера, в компании понимают, что рынок бункеровки в России слабый и «его надо развивать». Приобретать СПГ «Газпром нефть» намерена у ПАО «Газпром».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Газпром нефть» в два раза увеличила объем дивидендов и сократила совет директоров с 13 до 11.