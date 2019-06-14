«Газпром нефть» в два раза увеличила объем дивидендов и сократила совет директоров

Собрание акционеров ПАО «Газпром нефть» приняло решение о выплате дивидендов в размере 30 рублей на одну обыкновенную акцию за 2018 год. Этот показатель является наивысшим для компании и в два раза превышает предыдущий уровень, показанный в 2017 году (15 руб. на одну обыкновенную акцию), сообщили в пресс-службе «Газпром нефти».

Общий объем дивидендных выплат «Газпром нефти» по итогам прошлого года составит 142,2 млрд руб. В прошлом году компания нарастила чистую прибыль по МСФО на 48,7% по сравнению с 2017 годом — до 376,7 млрд руб.

Кроме этого, утвержден новый состав совета директоров компании в количестве 11 человек —вместо 13 ранее. Из него исключены Валерий Голубев, Всеволод Черепанов и Сергей Фурсенко. В свою очередь, новым членом совета директоров стал Александр Медведев.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ПАО «Газпром нефть» собирается разместить свои цифровые подразделения на острове Новая Голландия. Для этого компания арендовала офисные площади в проходящем реконструкцию двенадцатом корпусе.