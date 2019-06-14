С 17 июня и до конца августа движение по Северному мосту Воронежа пойдет по одной стороне

В связи с заменой деформационных швов и части асфальтобетонного покрытия на Северном мосту Воронежа планируется поочередное перекрытие движение автотранспорта на каждой из сторон. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в мэрии, с 17 июня по 25 июля – будет закрыто движение по стороне, ведущей с правого берега на левый. На этот период планируется организовать четырехполосное движение (по две в каждом направлении) по другой стороне моста. Затем, с 26 июля по 30 августа – будет закрыто движение по стороне, ведущей с левого берега на правый. Всего в конструкции Северного мостового перехода предусмотрено 28 деформационных швов. За более чем 30-летний период эксплуатации объекта (с 1986 года) лишь в 2015-м производилась замена шести самых разбитых швов. Муниципальный контракт на планируемые работы стоимостью 63 млн руб. был заключен в первой половине мая с местным ООО «Рустехнологии», но начало работ для удобства жителей сдвинули на время отпусков, пояснили в мэрии. На мосту должны быть демонтированы старые деформационные швы и установлены новые, обустроен армокаркас и бетонный прилив. Работы обещают вести круглосуточно.

О том, как в Воронеже обсудили перспективы Петровской набережной, в материале “Ъ-Черноземье” «Зодчие прозрели».

Андрей Цветков