Рост тарифов на коммунальные услуги в Петербурге будет снижен на 0,6%

Тарифы на коммунальные услуге в Петербурге в июле этого года вырастут на 0,4%, а не на 4,3%, как планировалось ранее. В частности, пользование горячей водой и отоплением для жителей города подешевеет на 0,6%, вместо планировавшегося повышения на 3,3%. В свою очередь, тарифы на холодную воду и водоотведение увеличатся на 3,2% вместо 7%. Новые цифры были объявлены на совещании членов правительства в понедельник, 3 июня, сообщает «Фонтанка.ру».

Напомним, ранее городские власти пообещали снизить летний рост цен на энергоресурсы после громких проверок ресурсоснабжающих предприятий, в ходе которых было выявлено более 1 млрд рублей необоснованных затрат.