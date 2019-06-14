МРСК Центра и Приволжья направит 4,59 млрд рублей на дивиденды за 2018 год

На общем собрании акционеров ПАО МРСК Центра и Приволжья (Нижний Новгород) утвердили годовую бухгалтерскую отчетность компании и определили размер дивидендов за 2018 год. Так, на одну обыкновенную акцию будет выплачено 0,04 руб., общая сумма начислений составит 4,59 млрд руб.

Акционеры избрали новый состав совета директоров. В нем остались директор департамента корпоративного управления ПАО «Россети» Денис Гурьянов, директор департамента закупочной деятельности «Россетей» Юрий Зафесов, председатель совета директоров АО «ДВЭУК» Александр Казаков, исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук и юридический директор той же Ассоциации Андрей Морозов.

Новыми членами совета директоров МРСК Центра и Приволжья стали директор департамента информационной политики и связей с общественностью «Россетей» Дмитрий Бобков, гендиректор МРСК Центра Игорь Маковский, замгендиректора по финансам «Россетей» Егор Прохоров, заместитель главного инженера «Россетей» Андрей Романков, представитель компании Genhold Limited Виталий Зархин и директор по стратегии и инвестициям ООО «Пять Плюс» Анастасия Крупенина.

Напомним, по итогам 2018 года прибыль МРСК Центра и Приволжья и его дочерних обществ выросла на 3,2% до 11,72 млрд руб.

МРСК Центра и Приволжья является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а также в республике Марий Эл и Удмуртской республике.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «МРСК Центра и Приволжья» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2007 году. Уставный капитал превышает 11,2 млрд руб. Основным видом деятельности является передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Более 50% долей принадлежат ПАО «Россетти», 15,87% — Genhold Limited (Кипр), 6,25% — Energyo Solutions Russia (Cyprus) Limited (Кипр). По итогам 2018 года при выручке в 94,2 млрд руб. по МСФО прибыль составила 11,72 млрд руб.

Анастасия Еремина