BuzzFeed: российские хакеры атаковали представительство ЕС в Москве в 2017 году

Евросоюз скрыл информацию о происшедшей в феврале 2017 года хакерской атаке на представительство ЕС в Москве, сообщает BuzzFeed News. Портал ссылается на некий внутренний документ, в котором приводятся детали инцидента. По словам источника BuzzFeed, к взлому причастны российские хакеры.

В документе утверждается, что об атаке стало известно только спустя два года, в апреле 2019-го, за несколько недель до выборов в Европарламент. Были взломаны как минимум два компьютера в представительстве ЕС. Установлено, что произошла утечка информации, но какие именно данные и в каком объеме похитили хакеры, неизвестно.

В ходе анализа инцидента выяснилось, что была осуществлена таргетированная, направленная атака (advanced persistent threats, APT). Как поясняет BuzzFeed, это «непрерывная, скрытая и сложная техника взлома», которая не обнаруживается в течение длительного времени.

Европейская служба по внешним делам (EEAS) информацию о взломе разглашать не стала. Аналогичные атаки были предприняты против нескольких европейских министерств иностранных дел, говорится в документе. При этом не уточняется, о ведомствах каких стран идет речь.

Представитель EEAS подтвердил BuzzFeed информацию об атаке на представительство ЕС в Москве. Он рассказал, что была взломана несекретная сеть диппредставительства. «Были приняты меры, и расследование продолжается. На данном этапе мы не можем предоставить другие комментарии»,— сказали в европейской службе.

В EEAS также заявили, что проинформировали о случившемся руководство ЕС по защищенным каналам. Источник портала, однако, утверждает, что страны ЕС не знали о случившемся.

Напомним, в декабре 2018 года газета The New York Times рассказала о серии масштабных кибератак, в ходе которых хакеры завладели более чем 1 тыс. телеграмм, пересылаемых по дипломатическим каналам ЕС. Многие из этих телеграмм были посвещены отношениям ЕС с Россией и США.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Хакеры подключились к дипломатическим каналам».