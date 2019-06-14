В Тамбове определяют застройщиков двух проблемных домов

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился с инициативными группами жилищно-строительного кооператива «Московская 30А» и соинвесторами дома на улице Коммунальная, 46. Оба объекта признаны в регионе проблемными. По первому в реестре пострадавших граждан — около сотни человек, которые объединились в ЖСК. Возводить их здание, по сообщению обладминистрации, начинала компания «ЮКОН», «признанная банкротом, а ее руководитель Гордеев привлечен к уголовной ответственности». Теперь же строительство дома возобновлено, идет реализация свободных помещений, имеющихся в новостройке, уточнили чиновники. Вырученные средства должны быть направлены на финансирование работ. Еще одним источником денег на достройку выступило областное ООО «АИЖК Строй». В соответствии с региональной «дорожной картой» планируемый срок ввода в эксплуатацию дома на улице Московской - конец 2020 года.

В первом квартале того же года, по данным регионального управления государственного строительного надзора, ожидается ввод дома на улице Коммунальной. Его возводить начинало местное ООО «Рони» (в отношении недобросовестного застройщика год назад было возбуждено уголовное дело), а страховое ООО «Центральное страховое общество» не исполнило свои обязательства, отметили в управлении. Конкретных подрядчиков по обоим проблемным объектам в обладминистрации пока не называют, но сообщили, что всего на начало июня восемь многоквартирных домов включены в региональный план-график, а в реестре обманутых дольщиков 411 человек.

По данным Kartoteka.ru, ООО «ЮКОН» было зарегистрировано в Тамбовском районе области в феврале 2010 года с уставным капиталом – 1 млн руб. Единственным владельцем компании был Анатолий Гордеев (ранее числился учредителем и участником 17 юрлиц). На данный момент фирма находится в стадии ликвидации, конкурсный управляющий – Станислав Агапов. Как указано в той же базе данных, ООО «Рони» было зарегистрировано в сентябре 2013 года с уставным капиталом 4 млн руб. Единственный владелец – генеральный директор Роман Шамоян. За 2017 год выручка компании составила 16,8 млн руб. при нулевой прибыли.

О том, как граждане попадают в реестр обманутых дольщиков региона, в материале “Ъ-Черноземье” «Тамбовский госстройнадзор опередил суд».

Владимир Зоркий