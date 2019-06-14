«Пользователь может управлять вещами так же легко, как файлами в облаке» Юрий Митин — о сервисе хранения вещей «Чердак»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин рассказывает, как функционирует стартап и какие инвесторы вложились в него.

Константин Захаров и Мердан Дурдымурадов познакомились несколько лет назад. В то время Константин уволился с должности управляющего директора Delivery Club, а Мердан ушел с поста руководителя проектов в «Газпроме».

Идея организовать платное хранение временно ненужных вещей возникла у основателей в 2018 году, когда Константин Захаров переезжал в новую квартиру. Он обнаружил, что после переезда скопилось много вещей, которые жалко было выбросить, но и хранить оказалось негде. Так и появился проект «Чердак» — сервис облачного хранения. Пользователь может управлять вещами так же легко, как файлами в облаке — для этого достаточно скачать одноименное приложение. В личном кабинете доступны фотографии всех сданных на склад предметов. Запустили сайт, сняли склад, арендовали машины и наняли грузчиков, которых позже переименовали в «муверов».

Чтобы положить ненужные вещи на «Чердак», клиенту нужно выбрать тариф и оставить заявку в личном кабинете на сайте или в приложении. После это муверы приедут по нужному адресу, упакуют вещи и отвезут их на склад. Систему старались сделать удобной: чтобы вернуть любую вещь домой, достаточно выбрать ее фотографию в личном кабинете, уточнив время и дату возврата.

За год существования «Чердак» приобрел 1500 постоянных пользователей. Чаще всего на «облачный» склад сдают велосипеды, шины, детские коляски, бытовую технику и мебель.

Финансовые результаты

На старте основатели вложили в компанию $300 тыс. собственных сбережений. К середине лета 2018 склад «Чердака» был забит. Основателям нужны были инвестиции, чтобы снять новое помещение и нанять грузчиков. Первым откликнулся фонд AddVenture. Он уже инвестировал в стартап по уборке Qlean, поэтому «Чердак» был интересен с самого начала.

AddVenture решил зайти в «Чердак» через Qlean, получив 12,5% компании, а 9,4% приобрел президент «Папа Джонс» в России Кристофер Уинн. В это же время в стартап вложились еще семь частных инвесторов. Таким образом, «Чердак» привлек $600 тыс. Инвесторы предполагают, что в ближайшие три-пять лет стартап займет до 20% рынка хранения вещей в России.