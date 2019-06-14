ФНС наращивает поступления

В пятницу в Санкт-Петербурге Федеральная налоговая служба (ФНС) подвела итоги своей работы за январь—май 2019 года. Налоговые поступления в консолидированный бюджет за этот период выросли на 15,7% по сравнению с пятью месяцами прошлого года. При этом за первый квартал количество выездных налоговых проверок снизилось на 36%, а поступления по их результатам выросли на 10%. Налоговое администрирование, по данным ФНС, в целом обеспечивает около 20% общего прироста ненефтегазовых доходов бюджета.

Итоги пяти месяцев ФНС подводила на расширенной коллегии в Санкт-Петербурге. В консолидированный бюджет за январь—май 2019 года поступило 9,5 трлн руб.— рост по сравнению с аналогичным периодом составил 15,7%. По словам главы ведомства Михаила Мишустина, существенный прирост зафиксирован по налогу на прибыль — на 28,9%, до 2,2 трлн руб. Прирост поступлений НДФЛ и страховых взносов превысил динамику роста заработных плат — 9,9% (до 1,5 трлн руб.) и 10,2% (до 2,7 трлн руб.) соответственно. По НДПИ объем поступлений увеличился на 20% (до 2,6 трлн руб.), по НДС — на 13,1% (до 1,6 трлн руб.).

Новый порядок уплаты НДС с электронных услуг иностранными организациями принес казне 12,3 млрд руб. за первый квартал 2019 года, следует из данных ФНС. В 2017 году было зарегистрировано 143 компании в этой сфере, отчисления составили 9,4 млрд руб., в 2018 году — 12,2 млрд руб. (184 компании). Платежи только за первый квартал 2019 года составили 12,3 млрд руб., на учете уже — 1580 компаний, сообщил Михаил Мишустин. Среди них: Google, Microsoft, Facebook, Apple, Sony, Android, Booking, Uber. Напомним, с 2019 года организации-поставщики электронных услуг на территории РФ должны вставать на налоговый учет по B2B операциям.

В целом, как следует из презентации ФНС, «налоговое администрирование на протяжении ряда лет обеспечивает порядка 20% в прирост ненефтегазовых доходов». На законодательные решения (такие как увеличение ставок акцизов и ставки НДС) приходится вдвое меньше — 10%.

ФНС отчиталась о продолжающемся снижении административной нагрузки на бизнес. По итогам 2018 года, по данным Минэкономики, в общем числе проверок (978 тыс.) на налоговые приходилось 1,4%. В первом квартале 2019 года количество выездных налоговых проверок снизилось на 36%, составив 2,7 тыс. При этом, добавил господин Мишустин, поступления по выездным проверкам за этот период выросли на 10% и составили 48 млрд руб. (доля добровольной уплаты увеличилась вдвое). Показатель долга по отношению к налоговым доходам составил 7,4% — по оценке Михаила Мишустина, это лучшее значение за последние пять лет администрирования долга. На начало 2015 года этот показатель составлял 9,3%, 2018 года — 9,2%, а на 1 января 2019 года — 8%.

Снижение административной нагрузки на налогоплательщиков должно произойти и благодаря внедрению онлайн-касс — предприниматели поэтапно переходят на обязательное использование ККТ с передачей данных о платежах налоговым органам в режиме реального времени. «Окончание реформы ККТ планируется через два года. Президент поддержал отсрочку для индивидуальных предпринимателей без наемных работников, занятых в сфере работ и услуг или реализующих товары собственного производства»,— напомнил глава ФНС. Власти планируют освободить предпринимателей, которые работают на упрощенной системе налогообложения и используют такие кассы, от необходимости подавать налоговые декларации. Как отметил Михаил Мишустин, по экспертным оценкам, не менее 800 тыс. налогоплательщиков смогут воспользоваться этим правом.

Для самозанятых глава ФНС пообещал расширить функционал приложения «Мой налог» — через него они смогут добровольно отчислять взносы в Пенсионный фонд. Сейчас самозанятые не обязаны платить взносы в ПФР — в связи с этим поднимается вопрос об их пенсионном обеспечении. Напомним, с 2019 года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях в пилотном режиме действует новый режим — налога на профессиональный доход. Предприниматели с доходом не более 200 тыс. руб. в месяц и без наемных работников могут установить приложение «Мой налог» и работать без регистрации в налоговой. В случае признания эксперимента успешным власти планируют распространить этот режим на всю страну. Зарегистрировано уже более 107 тыс. самозанятых — сумма уплаченного ими налога составила 127 млн руб.

Евгения Крючкова; Яна Войцеховская, Санкт-Петербург