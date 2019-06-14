Проводившая исследование об оппозиции сотрудница ВШЭ заявила об увольнении из-за давления проректора

Сотрудница НИУ ВШЭ Елена Сироткина, исследовавшая сторонников оппозиционера Алексея Навального, заявила, что уволилась из института из-за давления проректора Валерии Касамары. «Давление началось неделю назад. Валерия Касамара позвонила мне и потребовала отчет о моем исследовании (wtf???). Валерия Касамара оказывала давление на мою лабораторию. Чтобы обезопасить коллег, я была вынуждена уволиться и продолжить исследование уже как независимый/безработный ученый»,— рассказала госпожа Сироткина в своем Facebook.

В разговоре с радиостанцией «Эхо Москвы» бывшая сотрудница уточнила, что именно госпожа Касамара не разрешила продолжить ей исследование, так как оно не должно ассоциироваться с ВШЭ.

Валерия Касамара Фото: Страница Валерии Касамары / vk.com

Проректор заявляет, что она не оказывала давления на госпожу Сироткину и не предлагала ей увольняться. Госпожа Касамара подтвердила, что «был проявлен интерес к инструментарию исследования». «Почему-то мои просьбы показать описание исследования дальше были интерпретированы как давление со стороны руководства ВШЭ, которое повлекло за собой увольнение»,— объяснила проректор. Поступок сотрудницы она назвала «крайне странным».

Ранее ВШЭ объявила об объединении департамента политологии и госуправления. Доцент ВШЭ Дмитрий Дубровский отмечал, что в результате слияния департаментов работу могут потерять преподаватели, которые придерживаются оппозиционных взглядов. В самом институте такое решение называют «чисто организационными».

Позднее ситуация со слиянием департаментов обсуждалась в интервью госпожи Космары в «Новой газете», которое было посвящено ее выдвижению в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Проректор, отвечая на вопрос, не испытывает ли ВШЭ проблем с репутацией, заявила, что у института таких проблем нет. Проректор добавила, что это СМИ вводят ВШЭ «в зону турбулентности», так как «некорректно» освещают деятельность института.

Кроме того, в конце мая ВШЭ закрыла студенческое ток-шоу, куда была приглашена юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь. Такое решение госпожа Соболь связала с предстоящими выборами в Мосгордуму.

О том, какие какие кадровые перестановки могут произойти в университете — в публикации “Ъ FM”.

Подробнее о закрытии студенческой программы — в материале “Ъ” «Любовь Соболь не попала "В точку"».