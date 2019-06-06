ВШЭ распрощается с департаментом политологии

В Высшей школе экономики разгорается скандал вокруг департамента политологии. Университет решил его расформировать и объединить с другим — департаментом госуправления. При этом некоторые сотрудники опасаются, что могут лишиться работы. Речь идет о преподавателях, известных своими оппозиционными взглядами. Временные контракты педагогов должны истечь 31 августа. До этого времени нагрузки у них не будет.

Педагоги считают, что бессрочный контракт с ними просто не заключат, рассказал «Ъ FM» доцент Высшей школы экономики Дмитрий Дубровский: «Это решение готовилось еще зимой и недавно было принято большим ученым советом. Я, честно говоря, против такого укрупнения, так как объединять политику с госуправлением в нашей ситуации, мне кажется, не вполне корректно. Но самая главная проблема в том, что, как это часто бывает, страдают наименее защищенные, а именно те, у кого короткие контракты — при объединении факультетов они теряют нагрузку, и их договоры с ВШЭ исчезают.

Неприятно, что под это попадают преподаватели, которые как раз замечены в наибольшей политико-экспертной активности оппозиционного характера.

Мне кажется, это требует какой-то институциональной реакции Высшей школы экономики, ведь проблема носит глобальный характер: у нас очень плохо защищены права преподавателей — контракт легко прервать, а вот защитить очень сложно».

В самой Высшей школе экономики называют грядущую реформу чисто организационным вопросом. Решение объединить два департамента приняли еще 2 сентября прошлого года. Оно не было неожиданным для преподавателей, рассказал научный руководитель Института Высшей школы экономики Андрей Клименко, который и должен возглавить новую структуру: «Это административно-стратегический организационный шаг, который связан с комплексной тематикой, объединяющей политологию и госуправление. Конечно, люди переживают по поводу того, уволят их или нет, ведь сейчас идет процесс реорганизации. Что касается кадровых решений, мы будем их принимать, но они связаны с изменением структуры образовательного процесса, с оценкой публикационной активности, но это мы делаем каждый раз. Наверное, и дальше мы пойдем по этому пути, так как хотим отразить в наших планах и в образовательной структуре потребности работодателей, чтобы выпускники нашли достойное место.

В коллективе все это разъяснено».

В конце мая в Высшей школе экономики закрыли студенческое ток-шоу. Это произошло незадолго до эфира с юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь. Ректор вуза Ярослав Кузьминов заявлял, что выпуск программы приостановили еще в марте и что это не связано с приглашением юриста ФБК. Сама Любовь Соболь утверждала, что шоу закрыли из-за участия Кузьминова в выборах в Мосгордуму.

Юлия Жданова, Глеб Силко