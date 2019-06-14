СК расследует смерть пациентки в роддоме Нефтекамска

Как стало известно “Ъ-Уфа”, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) по факту смерти в роддоме Нефтекамска 19 мая 42-летней местной жительницы Натальи Каримовой. Адвокат семьи погибшей Александр Войцех рассказал “Ъ-Уфа”, что пациентка скончалась 19 мая в результате своевременно неоказанной медицинской помощи. Роженица с осложнениями поступила в роддом Нефтекамска 18 мая. У плода было диагностировано слабое сердцебиение, и ее решили госпитализировать на «скорой» в ГКБ имени Куватова в Уфу. В Уфе врачи констатировали смерть ребенка, но делать кесарево сечение отказались, признав хирургическое вмешательство опасным. Женщине рекомендовали родить самой или вернуться в Нефтекамск и сделать кесарево сечение под ответственность нефтекамских врачей, сообщил адвокат. Операция была проведена в Нефтекамске, но пациентку было решено направить назад в Уфу из-за признаков сепсиса. Однако реанимобиль, который был в распоряжении роддома, оказался с неисправной системой искусственной вентиляции легких, и транспортировка не состоялась. Пока медики решали, что делать дальше, Наталья Каримова умерла от развившегося воспалительного процесса.

По словам адвоката, семья погибшей потребовала расследовать причины смерти в рамках уголовного дела, так как считает решения, принятые врачами в течение двух дней, предшествовавших смерти, ошибочными.

В минздраве Башкирии “Ъ-Уфа” сообщили, что проводят служебную проверку произошедшего.

Дарья Кучеренко