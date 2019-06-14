В Дагестане журналиста задержали по подозрению в содействии террористам

Редактор отдела «Религия» дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев был задержан утром 14 июня в Махачкале сотрудниками правоохранительных органов. В республиканском следственном управлении не комментируют это задержание. По данным издания, журналист подозревается сразу по двум «террористическим» статьям Уголовного кодекса РФ.

После обыска в доме Абдулмумина Гаджиева он был доставлен в управление Следственного комитета РФ по Дагестану. По словам адвоката Арсена Шабанова, у его подзащитного были изъяты техника и телефоны.

Абдулмумин Гаджиев заподозрен в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

В следственном управлении представителям прессы отказались сообщить подробности по делу задержанного журналиста. Сейчас он находится на допросе у следователя вместе со своим адвокатом.

По версии следствия, которая стала известна от адвоката, журналист переводил деньги на счета Абу Умара Саситлинского. Известный в Дагестане исламский проповедник несколько лет назад покинул Россию, чтобы избежать преследования со стороны правоохранительных органов. Силовики предполагают, что средства, которые переводят ему на строительство питьевых колодцев в Африке, переправляются боевикам в Сирию.

«Это примерно то же самое, что и подбрасывание наркотиков Ивану Голунову в Москве»,— прокомментировала редакция «Черновика» задержание ее сотрудника.

Редакция заявила, что намерена добиваться снятия с Абдулмумина Гаджиева всех обвинений и требовать привлечь к ответственности «тех, кто откровенно выдумывает обвинения и формирует пустые уголовные дела, ломающие людям судьбы».

Юлия Рыбина, Махачкала