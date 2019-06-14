Прокуратура нашла виновника обрушения лепнины с балкона дома на Перекопской улице

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга провела проверку в связи с падением 9 июня этого года лепнины на тротуар с балкона жилого дома на Перекопской улице. Как сообщили в надзорном ведомстве, в ходе проверки было установлено, что должностным лицом управляющей организации ООО «Стилес» недолжным образом осуществлялся визуальный контроль за состоянием конструкций фасада дома, который, в свою очередь является выявленным объектом культурного наследия «Ансамбль жилых домов площади Стачек». Это повлекло за собой самовольное падение лепнины с фасада дома на тротуар, уточнили в прокуратуре.

В адрес гендиректора управляющей ООО «Стилес» внесено представление об устранении нарушений. Кроме этого, возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований) и ч. 3 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что прокуратура выявила нарушения со стороны СПб ГБУ «Культурно-досуговый комплекс "Красносельский"», в оперативном управлении которого находится «Готический дом» на улице Чекистов, входящий в состав памятника архитектуры федерального значения «Дача Воронцова "Новознаменка"».