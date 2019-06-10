Директора досугового центра предупредили об ответственности за ненадлежащее состояние дома-памятника

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения требований законодательства об охране объекта культурного наследия в отношении СПб ГБУ «Культурно-досуговый комплекс "Красносельский"». В оперативном управлении данной организации находится «Готический дом» на улице Чекистов, входящий в состав памятника архитектуры федерального значения «Дача Воронцова "Новознаменка"», сообщили в надзорном ведомстве.

По итогам проверки были выявлены нарушения в части несоблюдения сроков проведения на объекте ремонтных работ, а также захламления помещений строительным мусором. Руководство учреждения обязали устранить все нарушения в течение 60 месяцев, однако на данный момент имеются предпосылки для нарушения сроков исполнения данных работ. В итоге директору СПб ГБУ «КДК "Красносельский"» было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что прокуратура потребовала устранить нарушения после перепланировки исторического памятника под магазин на Садовой улице в центре Петербурга.