Алкоголь хотят убрать с открытых полок

Сигареты и алкоголь могут исчезнуть из обычных магазинов: в Госдуме предложили продавать эти товары только на специализированных площадках. Доступ туда несовершеннолетним будет запрещен. По данным СМИ, инициативу активно поддерживает Минздрав.

Один из авторов законопроекта, депутат ЛДПР Андрей Свинцов заявил, что мера позволит сократить количество спонтанных покупок спиртного: «ЛДПР последовательно борется с алкоголизацией нашего населения. Похожий законопроект уже вносился пять лет назад. Тогда Минздрав нас тоже поддержал, однако Минпромторг был категорически против. Основная причина заключалась в том, что много компаний малого бизнеса разорится. За последние пять лет ситуация существенно изменилась, розница находится практически в руках крупнейших торговых сетей, и весь малый бизнес выдавлен практически на 100%.

Поэтому мы повторно внесли данное предложение. Главная задача — снизить количество спонтанных покупок, когда алкоголь находится недалеко от касс или он просто постоянно попадается на глаза, в то время как люди ходят в магазин исключительно за продуктами питания. Наше предложение заключается в том, чтобы вынести в крупных магазинах алкоголь и табак в отдельное глухое помещение с непрозрачными стеклами, чтобы доступ туда лицам до 18 лет был запрещен».

В Министерстве экономики, Минфине и Федеральной антимонопольной службе инициативу депутатов не поддержали. Там считают, что мера создаст дополнительные барьеры для участников рынка, в результате чего сократится число продуктовых магазинов. Цены же в них существенно возрастут, добавил руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз: «Никто абсолютно точно к этой теме возвращаться не будет. Наверное, было не менее десяти законопроектов, и каждый раз они получали отрицательный отзыв в правительстве, не потому что кто-то стремится к алкоголизации населения, а потому что это совершенно бессмысленная мера. Когда началось активная фаза обсуждений, это привело к созданию новых сетей алкомаркетов, как раз тогда появились “Красное&Белое”, “Бристоль”, то есть бизнесмены решили, что государство всерьез может поднять эту тему.

Это удар по бизнесу, по продуктовым магазинам, ведь на самом деле до 40% оборота — алкоголь.

Именно он позволяет удержать невысокие цены на социально значимые продукты. Если убрать оттуда спиртное, значительная часть магазинов у дома просто закроется, а цены повысятся».

Госдума может рассмотреть законопроект о продаже алкоголя и сигарет в специализированных магазинах уже в июле.

Анастасия Ройзман