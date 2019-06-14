Патриарх Кирилл заявил о политическом характере протеста против храма в Екатеринбурге

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает политику одной из причин акций протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере около драмтеатра в Екатеринбурге. «Факт, что в данном конфликте присутствовало политическое измерение, совершенно очевиден»,— заявил он на заседании Высшего церковного совета (цитата по «РИА Новости»).

Патриарх отметил, что акции были хорошо организованы, а молодежь «легко поддалась» на призывы инициаторов протеста. Саму идею построить храм именно в этом сквере он назвал «совершенно логичной».

Кроме того, протесты могли быть вызваны плохим информационным освещением строительного проекта, считает патриарх. «Может быть, это не столько вина, сколько недосмотр тех, кто организовывал это строительство, но из всего этого нужно вынести определенные уроки. Если мы начинаем такое доброе дело, как строительство храма, мы должны убедительно представить свой проект людям»,— уточнил он.

Собор святой Екатерины планировалось построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. После того как под строительство был выделен участок в сквере возле драмтеатра, в городе прошли митинги, на которых были задержаны более 100 человек. Екатеринбургские власти сейчас собирают предложения о месте строительства храма.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Святой Екатерине не уступили место».