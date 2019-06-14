В Петербурге задержаны «теневые» банкиры, обналичившие 129 млн рублей

Сотрудники экономической полиции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали участников организованной группы, подозреваемых в обналичивании 129,5 млн рублей.

Как сообщили в региональном главке, среди задержанных — двое 30-летних организаторов противоправной деятельности и их 37-летний соучастник, осуществлявший работу в офисе. Незаконным обналичиванием через подставные фирмы фигуранты уголовного дела занимались на протяжении девяти месяцев. В результате проведенных задержаний и обысков были обнаружены и изъяты печати и документы подконтрольных фирм «однодневок». Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге также задержаны еще четверо участников организованной группы, специализирующейся на осуществлении незаконной банковской деятельности, и подозреваемых в обналичивании 196 млн руб.