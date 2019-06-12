Очередное дело «черных обнальщиков» расследуется в Петербурге

Сотрудники экономической полиции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали четверых участников организованной группы, специализирующейся на осуществлении незаконной банковской деятельности, и подозреваемых в обналичивании 196 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка.

Уточняется, что среди задержанных — 36-летний непосредственный организатор противоправной деятельности и еще трое граждан, в возрасте от 28 до 53 лет, выполнявших функции бухгалтеров и юристов. Незаконные банковские операции с использования фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, они проводили в течение двух лет.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге расследуется еще одно уголовное дело по факту незаконного обналичивания 300 млн руб. Фигурантами по нему проходят более десяти руководителей и сотрудников подставных коммерческих фирм-обнальщиков, занимавшихся, в том числе, незаконным игорным бизнесом.