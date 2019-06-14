Электронная таможня откроется в Петербурге в 2020 году

Федеральная таможенная служба РФ намерена в 2020 году открыть в Петербурге электронную таможню. Кроме этого, они также появятся в Москве, Ростове-на-Дону и в одном из городов на Дальнем Востоке. В настоящий момент завершается полномасштабное реформирование всей системы таможенных органов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФТС Владимира Булавина.

В текущем году всего по России ведомство намерено довести количество автоматически регистрируемых деклараций до 70% по экспорту и 60% по импорту, автоматически выпускаемых — до 60 и 50% соответственно. При этом полная автоматизация работы таможенной службы, по словам господина Булавина, на данный момент невозможна, «пока существует система запретов и ограничений, которые таможня должна соблюдать».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержаны замначальника Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни и его подчиненный.