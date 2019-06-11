Должностные лица Балтийской таможни задержаны по подозрению в коррупционных преступлениях

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовные дела в отношении заместителя начальника Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни и таможенного инспектора того же поста. Их подозревают по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере) соответственно. Об этом сообщили в СКР.

По данным следствия, старший по должности сотрудник Балтийской таможни поручил своему подчиненному потребовать от представителей коммерческой организации ежемесячно передавать ему взятки в размере, зависящем от количества перемещаемого товара. Незаконное вознаграждение предполагалось получать за общее покровительство и попустительство по службе в отношении осуществляемой бизнесменами коммерческой деятельности. В итоге, с апреля по июнь 2019 года сотрудники таможни получили от данной фирмы взятку в общей сумме около 900 тыс. рублей. В ходе очередной передачи денег они были задержаны. В настоящий момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Ленобласти по подозрению во взятке был задержан начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ОМВД по Лодейнопольскому району Максим Лоев.