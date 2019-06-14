УФАС оштрафует перевозчиков мусора, которые участвовали в сговоре

Соликамские перевозчики мусора ООО «Эколог-Групп» и ООО «Олди-Урал» будут оштрафованы за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на Управление ФАС по Пермскому краю. По данным антимонопольщиков, виновные не стали обжаловать предписания УФАС. Напомним, в апреле ФАС обнаружила признаки сговора между участниками торгов на вывоз ТКО в Пермском крае. По данным антимонопольного органа, они заключили антиконкурентное соглашение по 5 лотам из 11 общей стоимостью более 1,1 млрд руб. В результате максимальная цена контрактов по этим лотам либо не снизилась совсем, либо снизилась незначительно.

ООО «Эколог-Групп» и ООО «ОЛДИ-УРАЛ» участвовали в торгах при розыгрыше лота №2 (обслуживание Соликамского городского округа, Красновишерского и Чердынского районов) с максимальной ценой контракта 155,267 млн руб. Компании предложили одинаковую цену, снизив начальную стоимость на 1%.

«В ближайшее время будет возбуждено административное дело, в рамках которого будут накладываться штрафы — 4% от выручки компаний за 2018 год. Пока у нас нет данных о выручке, так как на момент рассмотрения дела компании еще не сверстали данные за прошлый год»,— цитирует Properm.ru представителей УФАС.