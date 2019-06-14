ФНС: Налоговые сборы в Петербурге растут, при этом снижается количество проверок

Налоговые сборы в Петербурге растут, при этом снижается административное давление, заявил на коллегии в Петербурге руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

«Мы фиксируем серьезное снижение количества налоговых проверок в Санкт-Петербурге. За пять лет их количество уменьшилось в четыре раза. Это важно и мы видим, что бизнес это чувствует. Одновременно со снижением административного давления растут сборы. Большую работу ведет администрация для того, чтобы привлекать сюда инвесторов. Три крупнейших инвестора увеличили свои налоговые платежи на 60% (за пять месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — “Ъ-СПб”)»,— отметил господин Мишустин.

Яна Войцеховская