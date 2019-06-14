Путин назвал борьбу с терроризмом главным приоритетом ШОС

Президент России Владимир Путин назвал борьбу с терроризмом одним из основных приоритетов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «Исходим из того, что одним из главных приоритетов организации остаются борьба с терроризмом и экстремизмом, считаем важным наращивать сотрудничество в рамках региональной антитеррористической структуры ШОС»,— сказал президент на заседании совета глав государств—членов ШОС в Бишкеке (цитата по «РИА Новости»).

Господин Путин также назвал необходимым блокировать «финансовую подпитку» террористов за счет доходов от продажи наркотиков. Российский президент считает, что нужно делать все, чтобы не допустить попадания химического, биологического и других видов оружия в руки террористов.

Участники ШОС должны подписать декларацию, где все эти заявления будут отражены. В состав ШОС входят восемь стран (Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Еще четыре государства получили статус наблюдателя (Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия) и шесть — статус стран-партнеров (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).

О том, что еще будет в Бишкекской декларации,— в публикации “Ъ”.