Девелопер «Унистрой» стал лидером по объему текущего строительства в Татарстане

Казанский девелопер «Унистрой» возглавил рейтинг застройщиков по объему текущего строительства (данные на июнь 2019 года) в Татарстане. Как сообщается на сайте единого реестра застройщиков, за месяц компания увеличила объем текущего строительства на 3,8 тыс. кв. м (с 243,1 тыс. до 246,9 тыс. кв. м), а долю на рынке — до 9,34% (было 9,15%). Среди всех крупных российских строительных компаний «Унистрой» занимает 39 место.

Прошлый лидер, ГК «Профит», сохранил объем текущего жилищного строительства на уровне 246,4 тыс. кв. м и увеличил долю на рынке до 9,32% (было 9,27%). Третью строчку рейтинга занимает ГК «Ак барс девелопмент» — компания строит сейчас 176,7 тыс. кв. м, а ее доля на региональном рынке составляет 6,69%. Среди российских застройщиков эти девелоперы занимают 76 и 123 места соответственно.

Топ-5 компаний (совокупная доля на региональном рынке недвижимости — 36,5%) в общем строят в Татарстане 964,7 тыс. кв. м.

“Ъ-Казань”