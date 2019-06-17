Физик от природы

От теории физики — к общественной практике

Михаил Фейгельман родился в 1954 году в Москве. Свой путь в большую науку начал со школы, попав в 7-м классе в школу № 2 с углубленным изучением физики и математики. В 1977-м окончил МФТИ, потом защитил кандидатскую и докторскую диссертацию по теоретической физике.

С 1980 года работает в Институте теоретической физики им. Л. Ландау, с 2003-го — заместителем директора по науке. Кроме того, заведует базовой кафедрой «Проблемы теоретической физики» в МФТИ и преподает в общей сложности уже почти 40 лет. Почетный член (Fellow) Американского физического общества. Область научных интересов профессора — квантовая теория конденсированного состояния, у его работ свыше 10 тысяч цитирований. Один из самых активных в общественном плане ученых, энергично отстаивает принцип прозрачности принятия решений в науке. Создал проект «Корпус экспертов» — первый значительный опыт в России по формированию «снизу» сообщества научных экспертов.