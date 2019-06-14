В России на дорогах разрешат скорость до 130 км/ч

В России впервые введут ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит 130 км/ч. Соответствующий документ (“Ъ” с ним ознакомился) готовит Российский дорожный научно-исследовательский институт по заказу Росавтодора. Сейчас, согласно ПДД, скорость на автомагистрали для легковых авто и мотоциклов ограничена 110 км/ч.

Новые правила могут ввести на платных участках трасс М-4 «Дон» и М-11 Москва—Санкт-Петербург. Для введения такого скоростного режима на шоссе не должно быть очагов аварийности и глубокой колеи. Кроме того, во время снегопада и ливней допустимая скорость должна ограничиваться.

Этим же ГОСТом предлагается сужать левые полосы на многополосных магистралях с 3,75 до 3,5 м, что нужно для выравнивания скоростей в потоке. Новые стандарты планируется утвердить в августе.

Подробности — в публикации “Ъ” «Росавтодор разгоняется до 130 км/ч».