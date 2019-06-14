Оклады судей в России с октября увеличатся

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов судей в 1,043 раза с 1 октября 2019 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Нововведение затронет работников Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей в регионах. Все траты, связанные с реализацией указа, обязано профинансировать правительство, уточняется в документе.

О востребованности российской юрисдикции в мире читайте в публикации “Ъ” «Особенности национальной юрисдикции».