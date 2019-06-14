Занятость разбирается в возрастах

Хотя в целом шансы найти работу на российском рынке труда с возрастом снижаются, востребованность отдельных категорий работников старше 55 лет у работодателей выше, чем всех остальных. Такие выводы можно сделать из исследования РАНХиГС «Оценка шансов на занятость работников предпенсионного и пенсионного возрастов». Основой анализа стал индикатор, оценивающий относительные шансы на занятость работников c определенным образованием (с разбивкой по возрасту и полу) по сравнению с шансами на занятость рабочей силы в целом — при значении индикатора меньше единицы работники имеют более низкие, чем в среднем, шансы на занятость и наоборот.

Анализ данных за 2010–2017 годы показал, что шансы на трудоустройство мужчин старших возрастов последовательно снижались для всех работников, кроме мужчин предпенсионного возраста со средним профессиональным образованием. Шансы на трудоустройство для женщин предпенсионного возраста, наоборот, возросли для всех уровней, кроме наименее образованных. Причем рост спроса на них произошел на фоне снижения шансов на трудоустройство для женщин в возрасте 25–64 лет по всем уровням, кроме начального профессионального. Однако в целом мужчины и женщины предпенсионного возраста, за исключением наиболее образованных, имеют более низкие шансы на трудоустройство, чем работники в среднем (25–64 года). Только для женщин предпенсионного возраста с высшим образованием вероятность трудоустройства выше (индикатор равен 2), чем в среднем для всех работников в возрасте 25–64 лет.

Среди работников уже пенсионного возраста шансы на занятость выше среднего имеют опять же женщины с высшим образованием (индикатор равен 1,6) — для остальных работников пенсионного и предпенсионного возрастов шансы найти работу ниже, чем для населения 25–64 лет в среднем (значения индикатора от 0,3 до 1,2).

По данным Росстата, после выхода на пенсию продолжают работать около трети пенсионеров. Основные сферы их занятости — промышленность, торговля и образование. Уровень безработицы среди них невысок — 3,3%, но для дальнейшего ее снижения, следует из работы РАНХиГС, необходимо, чтобы меры по трудоустройству пожилых работников учитывали не только их пол, возраст и образование, но и регион проживания.

Анастасия Мануйлова