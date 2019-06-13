Минюст потребовал ликвидировать 10% российских партий

Верховный суд за эту неделю ликвидирует по запросу Минюста семь партий — «Союз горожан» (решение о ликвидации принято 11 июня), «Город России», Партию пенсионеров России (13 июня), «За женщин России», Народную партию России, Социал-демократическую партию России и «Альянс Зеленых», сообщает РБК со ссылкой на источник в Центризбиркоме. Партии закроют из-за того, что они не участвовали в выборах последние семь лет.

Три ликвидируемых партии — «Союз горожан», Народная партия России и Социал-демократическая партия России — связаны с политтехнологом Андреем Богдановым. Он сказал РБК, что не будет отстаивать партии в суде. «Они не выполнили пункт закона, их правильно закрывают, по закону, так же как и другие партии. Возмущаются только идиоты и неучи, которые не читают закон»,— заявил он. Политтехнолог не исключил, что для участия в выборах в Госдуму в 2021 году создаст новые партии.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова допустила, что в ближайшее время будет ликвидирована треть российских партий. Всего в РФ зарегистрирована 61 партия. Больше половины, как говорила госпожа Памфилова, были созданы семь лет назад.

Как создавались и куда делись партии 2012 года, читайте в материале “Ъ” «Партийный недострой».