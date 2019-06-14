Волгу иски не кормят

Правительство Самарской области не планирует подавать иск в суд на виновных в обмелении Волги. В Ульяновской области решение примут после окончательной оценки ущерба. После появления информации о том, что одной из причин маловодья весной 2019 года стал сброс воды сотрудниками ГЭС, появились призывы экологов к тому, чтобы руководители пострадавших регионов обратились с исками к организациям, принявшим ошибочное решение по сбросу воды. Росрыболовство уже возбудило административное дело по факту экологического бедствия и определения его последствий. Экологи отмечают, что очень сложно доказать вред, нанесенный биологическим ресурсам, так как его можно оценить только спустя годы.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил „Ъ“, что ни им, ни кем-либо из правительства Самарской области не будут инициированы судебные процессы против организаций, допустивших обмеление Волги. «Акватория реки Волги — это федеральный объект, но мы высказывали свое беспокойство проверяющим органам и сейчас можем констатировать, что ситуация меняется. Я сам лично слежу за показателями, следил за ними не только в тот тревожный период, но практически постоянно. Могу сказать, что ранее были высказаны несколько излишние опасения. Сейчас ситуация стабилизирована, уровень воды в Волге соответствует многолетним значениям»,— пояснил „Ъ“ Дмитрий Азаров.

Первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин сказал „Ъ“, что «сейчас оценкой ущерба занимается региональное министерство природы и цикличной экономики, кроме того, на федеральном уровне работает правительственная комиссия, занимающаяся этим вопросом», и «только после окончательной оценки ущерба будет приниматься решение об обращении в суд».

Напомним, в апреле сотрудники Куйбышевского и Саратовского водохранилища произвели большой сброс воды — до 23000 куб. м/сек. Такое решение было принято Межведомственной комиссией по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада из-за прогноза большого притока паводковых вод с Верхней Волги и для обеспечения водой сельского и рыбного хозяйства Волгоградской и Астраханской областей. Позже выяснилось, что прогноз был неточным. Ожидаемого притока паводка не произошло, при этом из-за сброса уровень воды в Куйбышевском водохранилище снизился до отметки менее 49,95 м.

В начале мая тревогу в связи с маловодьем выразили жители и власти отдельных регионов в зоне водохранилища. В середине месяца Куйбышевское водохранилище перевели в режим наполнения. К настоящему моменту уровень воды в реке стабилизировался — по данным ПАО «Русгидро», в Куйбышевском водохранилище по состоянию на 11 июня он достиг отметки 52,4 м при норме 53 м.

Эксперты говорят о серьезном вреде, который был нанесен целому ряду отраслей за период маловодья. Так, в Татарстане обмеление Волги нанесло ущерб речному хозяйству. Кроме того, СМИ сообщили об отмене нескольких десятков рейсов туристических теплоходов. Также были отменены заходы семи теплоходов в Болгар, еще двух — в Свияжск. В Тетюши из 20 запланированных на май заходов состоялось только три.

Обмеление может негативно сказаться и на рыболовной отрасли. В связи с тем, что снижение уровня воды в Куйбышевском водохранилище произошло в период нереста, это может отразиться на численности промысловых видов рыб. Сейчас Институт экологии Волжского бассейна РАН (ИЭВБ РАН) завершает оценку влияния обмеления на промысловый потенциал и водные ресурсы Куйбышевского водохранилища.

В институте экологии отмечают, что наиболее критическое (более двух метров) снижение уровня воды в водохранилище наблюдалось с 25 апреля по 9 мая. В наибольшей степени это повлияло на состояние экосистем в Ульяновской области (район Черемашанского залива), Республики Татарстан (Свияжское устье) и Самарской области (район Усинского залива), где на 80–90% сократилось количество мелководных нерестовых участков. Сотрудники института сообщают, что в этот период на волжских водоемах происходит нерест окуня и щуки, начинается нерест леща: «Для щуки и сазана особое значение имеет наличие мелководных прогреваемых участков разлива с прошлогодней растительностью, вода на которых держится около двух недель — это время достаточное для нереста, выхода личинок и достижения возраста, когда молодь может совершать миграции вместе с падением уровня воды. Любое падение уровня воды на таких нерестилищах в указанный двухнедельный срок является критичным и приводит к гибели икры или молоди на ранних личиночных стадиях развития. Падение уровня воды до наступления нереста обычно приводит к тому, что производители не имеют возможности нереститься на доступных подходящих нерестилищах, в результате чего нереста не происходит».

Эксперты подчеркивают, что в результате обмеления водоема в период нереста уменьшается кормовая база, которая отражается на численности промысловых рыб: «Страдает качество пополнения популяций частиковых видов рыб — плотвы, густеры, красноперки и т.д., которые зачастую составляют основу рациона крупных хищников (судака, щуки, налима, сома)…»

«Уровень водохранилища в период нереста был катастрофически низкий. Берега осушились. Мои специалисты сделали предварительную оценку ущерба. Пока такая экспертная работа еще не закончена»,— рассказывает „Ъ“ врио директора ИЭВБ РАН Сергей ­Саксонов.

30 мая Средневолжское территориальное управление Росрыболовства сообщило о возбуждении административного расследования по установке виновных и определению последствий маловодья для водных биологических ресурсов и среды их обитания.

В Жигулевской ГЭС „Ъ“ сообщили, что по законодательству ГЭС не принимает и не может принимать решений о том, сколько воды пропустить через сооружения ГЭС, а сколько накопить в водохранилище: «Это исключительная компетенция Федерального агентства вод­ных ресурсов (Росводресурсы). Пропуск воды через Жигулевскую ГЭС в период половодья в апреле-мае 2019 года осуществлялся в точном соответствии с указаниями Росводресурсов…»

В пресс-службе отметили, что Росводресурсы при принятии решений о регулировании водного режима водохранилищ опираются на правила использования водных ресурсов, фактическую ситуацию, прогнозы притока и на предложения водопользователей в виде рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада (МРГ).

Экологи отмечают, что очень сложно подсчитать ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам после обмеления. «Это дело шумное, но к чему приведет, трудно сказать. Как эксперты смогут доказать ущерб водным биологическим ресурсам? На мой взгляд, это непросто. То есть нужно идти по берегу смотреть икру, которая была высушена. Это инерционная система. О последствиях мы узнаем через год. Это живые организмы, и учетные работы давно не ведутся ГосНИОРХами. (Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства). Когда выловили рыбу, взвесили, видим, что из года в год идет снижение вылова. А запасов численности рыб никто не знает, потому что учетные работы не проводились. Помимо того, что нерест сорвали, все равно качество воды неудовлетворительное. Кто допустил сброс воды? Это реальное решение, это сделал реальный человек, который шандоры сливает. Действия были не очень квалифицированные. Хотя Гидрометцентр дал хорошие прогнозы на осень, на весну. Почему прогнозы не сбылись, трудно сказать»,— рассказывает Сергей Саксонов.

Эксперт напоминает, что такая ситуация уже было в Куйбышевском водохранилище и одной из причин является изменение климата: «Синоптики говорили, что такой уровень „майский“ был уже около трех раз в прошлые годы. Получается, периодически в расчетах появляются какие-то ошибки. Настолько сложная система водохранилища, столько факторов влияет на эти процессы. Один из важнейших факторов — глобальное изменение климата».

«Это экологическая катастрофа. Куйбышевское водохранилище все высушили. Если рыба успела отнереститься, пока вода еще была, то когда вода быстро падала, малек мог просто остаться в болотах и не скатиться в реки. Эти беды ежегодно случаются с „РусГидро“, они года три назад резко открыли задвижки, там несколько тысяч судаков погибло от гидроудара. То всю зиму воду гонят, а весной и летом воды нет. Вопрос — как заставить платить за этот ущерб?»— рассуждает председатель правления РОО «Рыбаки Самарской области» Сергей Карпов.

Ани Айвазян; Вячеслав Сорокин; Сергей Титов, Ульяновск