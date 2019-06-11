Порожняком за угольком

ОАО РЖД предлагает снизить тариф на порожний пробег полувагонов на расстояниях до 2,4 тыс. км на 12%, но повысить на 15% на более дальних перевозках. По оценкам операторов, это даст монополии порядка 5 млрд руб. дополнительных доходов, часть из которых пойдет на предоставление скидки в 5% на порожний пробег для участников электронной торговой площадки (ЭТП) ОАО РЖД. Участники рынка выступают жестко против предлагаемых мер, подчеркивая, в частности, что они ударят по угольщикам, у которых и так заметно ухудшилась конъюнктура.

ОАО РЖД представило в свой Совет потребителей предложения по изменению тарификации порожнего пробега полувагонов. Согласно письму замгендиректора монополии Алексея Шило от 6 июня (“Ъ” видел документ), на обсуждение вынесено снижение тарифа на порожний пробег до 12% при перевозках на расстояния менее 2,4 тыс. км и повышение до 15% при расстояниях свыше 2,4 тыс. км. Параллельно предлагается дать скидку в 5% на порожний пробег при перевозках, оформляемых через ЭТП. Как поясняется в письме, операторам «стала неинтересна схема попутной загрузки порожних вагонов». «При отправлении угля из Кузбасса в порты Петербурга возврат полувагонов происходит в основном в порожнем состоянии мимо станций погрузки строительных грузов,— сообщается в письме.—Аналогичная ситуация складывается и с Дальним Востоком, где порожние составы идут мимо руды железной и лесных грузов».

Премьер Дмитрий Медведев еще в апреле поручил министерствам и ФАС к 15 июня рассмотреть возможность повышения тарифов на порожний пробег полувагонов на дальние расстояния и ряд других мер, включая стимулирование торгов через ЭТП. Идеи ОАО РЖД направлены на повышение эффективности использования парка полувагонов и улучшение эксплуатационной обстановки на сети, поясняют в монополии, они создадут «условия для снижения стоимости предоставления полувагонов под перевозки угля для нужд энергетики, минерально-строительных грузов, железной руды и сырья цветной металлургии, а также экономические стимулы для попутной загрузки полувагонов».

Один из источников “Ъ” говорит, что исходно ОАО РЖД направило свои предложения в ФАС с грифом «коммерческая тайна», что не дало возможности службе рассмотреть инициативу в рамках предусмотренной законодательством процедуры, и документ вернули монополии. В ФАС “Ъ” подтвердили получение предложений в конце мая и невозможность их обсуждения при существующем грифе, подчеркнув, что «тарифные заявки не должны противоречить нормативным актам правительства».

В середине мая, рассказывает собеседник “Ъ”, идеи ОАО РЖД презентовали на встрече операторов с главой монополии Олегом Белозеровым. Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) дал замечания и контрпредложения, но их не учли. В письме СОЖТ в адрес ОАО РЖД от 4 июня (“Ъ” видел текст) говорится, что попутная загрузка на основных экспортных направлениях невозможна, а повышать тарифы в условиях падения цен на уголь «несвоевременно». Как сообщалось на совещании у губернатора Кузбасса Сергея Цивилева (см. “Ъ” от 30 апреля), в конце 2018-го и первом квартале 2019 года наблюдалось устойчивое снижение цен на уголь из-за обострения конкуренции между поставщиками, избытка предложения, снижения спроса в Европе на фоне мягкой зимы и ограничений на импорт угля в Китае.

Олег Белозеров, гендиректор ОАО РЖД, в интервью «Интерфаксу» 4 июня Тариф четко просчитан и утвержден под инвестиции для вывоза объемов грузов тех же угольщиков

Источник, близкий к ОАО РЖД, отмечает, что эти предложения необязательно должны быть реализованы прямо сейчас — «предлагается механизм, который может быть использован, когда цены на тот же уголь стабилизируются».

По расчетам СОЖТ, реализация идей ОАО РЖД принесет монополии 4,5–5,5 млрд руб. дополнительных доходов. Средневзвешенное снижение тарифа на плечах до 2,4 тыс. км составит 10%, повышение на более дальних — 8%. На расстояниях свыше 6 тыс. км рост стоимости порожнего пробега может достигнуть 21%. Учитывая, что попутная загрузка на дальних расстояниях либо невозможна из-за отсутствия грузовой базы, например в портах Дальнего Востока, либо нецелесообразна, идеи ОАО РЖД вызовут эффект, противоположный декларациям монополии, вплоть до общего роста стоимости предоставления полувагонов, говорит источник “Ъ” в отрасли.

«Наибольшее возмущение вызывает желание ОАО РЖД получить допдоходы около 5 млрд руб. и направить их на финансирование скидки в 5% на ЭТП,— говорит другой собеседник “Ъ”.— То есть в рамках прейскуранта формируется преференция для конкретной компании-оператора ЭТП, что ущемляет всех участников рынка — грузовладельцев и операторов». ЭТП ГП управляет ООО «Цифровая логистика», где 51% у ОАО РЖД, 49% у ООО «Интеллэкс», контролируемого четырьмя физлицами. При этом, по словам другого собеседника “Ъ”, выход на ЭТП будет выглядеть странно для холдингов, где транспортная компания аффилирована с грузовладельцем, например, в случае заказа НЛМК вагонов у ПГК — обе подконтрольны Владимиру Лисину.

Наталья Скорлыгина, Анастасия Веденеева