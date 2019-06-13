Борис Джонсон лидирует после первого тура выборов главы тори и премьер-министра Великобритании

Британский политик Борис Джонсон победил в первом туре выборов лидера Консервативной партии и соответственно премьер-министра Великобритании. За его кандидатуру было отдано 114 голосов, для прохождения во второй тур было необходимо набрать 17.

«Спасибо моим друзьям и коллегам из Консервативной партии за вашу поддержку. Я рад победе в первом туре, но впереди еще долгий путь»,— прокомментировал результаты голосования господин Джонсон в своем Twitter.

Всего в первом туре приняло участие 10 кандидатов от Консервативной партии. Выборы нового лидера партии проходят в два этапа. В первом туре голосуют только тори-депутаты Палаты общин. К 20 июня должно остаться не более двух кандидатов. Во втором туре выбирать из двух финалистов будут уже все члены Консервативной партии, которых насчитывается в королевстве более 160 тыс.

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Бывший мэр Лондона и бывший министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что в случае избрания на пост главы правительства он не намерен платить Евросоюзу отступные за «Брексит», пока не добьется приемлемых условий выхода. Речь идет о сумме в 39 млрд фунтов ($50 млрд).

Кроме господина Джонсона, необходимое количество голосов для продолжения участия в борьбе получили семь кандидатов — министр окружающей среды Майкл Гоув, министр здравоохранения и социальной защиты Мэттью Хэнкок, глава Министерства иностранных дел Джереми Хант, министр внутренних дел Саджид Джавид, бывший министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

Бывшая глава Палаты общин Великобритании Андреа Лидсом, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви и бывший парламентский секретарь Казначейства Марк Харпер выбыли из гонки за кресло премьер-министра Великобритании.

24 мая британский премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке. Одной из возможных причин ее решения могло стать нежелание правительства поддержать представленный ею новый вариант сделки по «Брекситу». В ЕС заявили, что соглашение об условиях выхода Великобритании из Союза не подлежит пересмотру.

Об обстоятельствах ухода Терезы Мэй читайте в материале “Ъ” «Плачь Британия».