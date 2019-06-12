Борис Джонсон вступил в борьбу за пост премьера Великобритании

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон дал старт избирательной кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства, сообщает The Guardian. «Настало время объединить страну и общество. И мы не можем приступить к этой задаче до тех пор, пока не выполним главную просьбу народа. После трех лет и двух пропущенных сроков ("Брексита".— “Ъ”) мы должны покинуть ЕС 31 октября»,— заявил господин Джонсон в своей программной речи в Лондоне. Это выступление стало первым с момента выдвижения Бориса Джонсона на пост лидера тори.

Кандидат в премьеры подчеркнул, что «развод» с Брюсселем без сделки — не самый предпочтительный вариант, но к нему все равно нужно подготовиться. «Брюссель удастся убедить на сделку, только если мы проявим волю и мужество — и покажем, что готовы уйти и без нее»,— заявил Борис Джонсон.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что поддерживает бывшего главу МИД Великобритании Бориса Джонсона в борьбе за кресло премьер-министра. Он посоветовал ему не выплачивать отступные Брюсселю за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с «Брекситом».

24 мая британский премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке. Одной из возможных причин ее решения могло стать нежелание правительства поддержать представленный ею новый вариант сделки по «Брекситу». В ЕС заявили, что соглашение об условиях выхода Великобритании из Союза не подлежит пересмотру.

Подробности — в публикации “Ъ” «Плачь, Британия».