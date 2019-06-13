Задержания на обочине

В четверг жители подмосковного городского округа Ликино-Дулево, которые уже несколько месяцев протестуют против планов по строительству комплекса по переработке отходов, стихийно перекрыли автодорогу А-108 («Большая бетонка»). Они пытались помешать вырубке деревьев для создания просеки к месту планируемого объекта — по их мнению, это противозаконно. В комитете лесного хозяйства Московской области заявили, что в этом месте была запланировала противопожарная профилактическая расчистка и полицию вызвали после обвинений и угроз в адрес сотрудников лесничества. Десять человек были задержаны — им предъявлено обвинение в неповиновении сотрудникам полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП).

Как рассказала “Ъ” член инициативной группы противников строительства комплекса по переработке отходов (КПО) Ольга Басацкая, сегодня около 100 человек пытались помешать вырубке деревьев для создания просеки к месту планируемого КПО. По мнению части жителей городского округа Ликино-Дулево, лес вырубают незаконно.

«В Ликино-Дулево была запланированная профилактическая расчистка противопожарной просеки — важное противопожарное мероприятие, которое обеспечивает возможность беспрепятственного прохода и проезда пожарным службам,— объяснил “Ъ” председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.— Все необходимые документы были подготовлены и оформлены в установленном порядке». По его словам, во вторник копии этих документов были переданы активистам, которые потребовали их с синими печатями и подписями.

В четверг лесники передали активистам заверенные копии документов, но граждан это не устроило, и «они опять всячески препятствовали законной деятельности комитета лесного хозяйства».

«В адрес сотрудников лесничества и сотрудников “Центрлесхоза” звучали обвинения и угрозы их жизни и здоровью,— добавил господин Советников.— В связи с этим были вызваны сотрудники полиции».

Местные жители продолжают утверждать, что деревья вырубаются именно под дорогу к будущему объекту. «В этом месте в этом году расчистка просеки не была запланирована, она в плане была в Городищенском лесничестве,— заявляет Ольга Басацкая.— 6 июня они сами подписали документ и перенесли эти работы сюда. Расчистка противопожарной просеки должна быть сквозной, а они вырубили ровно до места предполагаемого строительства».

В результате в четверг днем произошли столкновения активистов с сотрудниками полиции.

По словам местных жителей, на место приехали три автобуса с сотрудниками правоохранительных органов, которые применили к ним силу.

«Люди схватились за деревья, а полицейские их отрывали»,— рассказала “Ъ” активистка Ольга Савина. По ее словам, одной женщине сломали ребро, «ее увезли на скорой». По данным Ольги Басацкой, всего задержали 11 человек, их доставили в Куровский отдел полиции и в Воскресенское управление МВД. Один из задержанных активистов, Яков Жушев, сообщил “Ъ” о девяти задержанных. Сам он, по его словам, «никого не трогал», но подвергся жесткому задержанию, его «схватили сзади и потащили по земле»: «Мне не были объяснены мои права, сотрудники полиции не представились, у них не было жетонов». По словам господина Жушева, всем задержанным предъявлено обвинение по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и выписан штраф в размере 500 руб. Активисты намерены обжаловать штрафы. По словам местных жителей, накануне между полицейскими и активистами также произошли столкновения, во время которых были задержаны два человека.

Как ранее сообщал “Ъ”, согласно проекту территориальной схемы обращения с отходами Московской области из 15 действующих в Подмосковье полигонов к 2030 году будут действовать только три — «Тимохово» (Богородский), «Алексинский карьер» (Клин), «Храброво» (Можайск). Эксплуатацию четырех свалок, в частности «Воловичи» и «Непейно», подмосковные власти планируют до 2020 года. Полигон «Ядрово» в Волоколамске прекратит принимать отходы в 2021 году. Напомним, ранее чиновники признавали «серьезные» проблемы с отходами в Московской области. Мусорный коллапс в регионе спровоцировало закрытие большей части полигонов — с 2013 года в Подмосковье прекратили принимать коммунальный мусор 24 из 39 полигонов. В 2018 году в разных городах Московской области прошел ряд митингов против действующих полигонов, самые многочисленные — против «Ядрово» под Волоколамском.

Проблему с мусором подмосковные власти планируют решить в том числе с помощью создания 12 комплексов по переработке отходов. На каждом таком объекте предполагается сортировка мусора, часть которого будет перерабатываться в компост, не имеющий запаха. В итоге на полигоне будет размещаться 50% поступающих отходов.

В Подмосковье с прошлого года уже работают три подобных КПО: в Рошале, Зарайске и Серебряных Прудах.

«Все они имеют самое современное оборудование для автоматизированной сортировки отходов, включая экологичную новую систему очистки фильтрата и захоронения “хвостов”»,— заявили “Ъ” в пресс-службе подмосковного министерства ЖКХ.

В ведомстве также отметили, что решение о строительстве КПО в Ликино-Дулево может быть принято только по результатам инженерных изысканий и общественных обсуждений: «О начале строительных работ речи быть не может, так как для этого необходимо провести сперва инженерные изыскания и выяснить возможность размещения здесь объекта подобного рода, затем пройти процедуру общественных обсуждений. Пока этого не сделано, говорить о строительстве нельзя. По данному поводу ранее с жителями неоднократно проходили встречи, в том числе с инициативной группой, которым была предоставлена вся необходимая документация». Все необходимые документы в обязательном порядке пройдут процедуру общественного обсуждения с жителями Ликино-Дулево, где будет услышано мнение каждого инициативного человека, только после этого может быть принято решение о строительстве там КПО, заверили в ведомстве. В администрации городского округа Ликино-Дулево в четверг на звонки “Ъ” не ответили.

Анна Васильева