Московская область закрывает свалки

Московская область прекратит принимать столичный мусор для захоронения с 2022 года. Это следует из проекта региональной территориальной схемы обращения с отходами до 2030 года, представленной для общественного обсуждения. Сам объем московского мусора, ввозимого в Подмосковье, сократится в три раза — с нынешних 4,6 млн до 1,4 млн тонн, которые будут отправлять на мусоросжигательные заводы. Столице уже со следующего года придется искать, куда деть более 2 млн тонн мусора.

Общественные обсуждения проекта территориальной схемы обращения с отходами Московской области продлятся до 29 июня 2019 года. Согласно документу, из 15 действующих в Подмосковье полигонов к 2030 году будут действовать только три — «Тимохово» (Богородский), «Алексинский карьер» (Клин), «Храброво» (Можайск). Эксплуатацию четырех свалок, в частности «Воловичи» и «Непейно», подмосковные власти планируют до 2020 года. Полигон «Ядрово» в Волоколамске прекратит принимать отходы в 2021 году. Напомним, ранее чиновники признавали «серьезные» проблемы с отходами в Московской области. Мусорный коллапс в регионе спровоцировало закрытие большей части полигонов — с 2013 года в Подмосковье прекратили принимать коммунальный мусор 24 из 39 полигонов. В 2018 году в разных городах Московской области прошли митинги против действующих полигонов, самые многочисленные — против «Ядрово», когда в Волоколамске более 50 детей обратились за медицинской помощью после выброса газа на свалке.

Конфликты из-за обращения с отходами от Сочи до Владивостока Читать далее

К 2022 году подмосковные власти планируют прекратить прием отходов из Москвы для захоронения. В январе министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин заявлял, что регион заключил соглашение с правительством Москвы, регулирующее ввоз отходов до 2023 года. «У нас четко прописаны объемы мусора до 2023 года: 4,6 млн тонн (2019 год), 2,5 млн тонн (2020 год), 1,4 млн тонн (2021 год), 1,4 млн тонн (2022 год)»,— говорил он.

Согласно последнему проекту терсхемы, столичные отходы будут обрабатываться и захораниваться в Подмосковье до конца 2021 года. Затем 1,4 млн тонн московского мусора будет «обезвреживаться», то есть сжигаться, вплоть до 2030 года. Это связано с планируемым запуском в 2022 году четырех мусоросжигательных заводов (ежегодная мощность каждого 700 тыс. тонн) в Московской области — в Ногинске, Воскресенске, Наро-Фоминске и Солнечногорске. Сама область, говорится в документе, собирается с 2023 года ежегодно отправлять на сжигание 1,4 млн тонн своих отходов. Остальной мусор подмосковные чиновники планируют отправлять на комплексы переработки, три из которых работают с 2018 года, а еще девять планируется ввести в эксплуатацию. Всего в области сейчас образуется около 4 млн тонн отходов.

«В настоящее время подписано соглашение именно о таких объемах, и обе стороны их придерживаются,— сообщили “Ъ” в пресс-службе подмосковного министерства ЖКХ.— В терсхему, как и любой другой документ, конечно же, могут быть внесены изменения. Но внесение таких изменений подлежит обязательному общественному обсуждению».

Сейчас больше половины московского мусора отправляется именно в Подмосковье (4,6 млн из 8 млн тонн). Таким образом, уже в 2020 году столичным властям придется искать, куда деть более 2 млн тонн отходов. Ранее депутат Госдумы Николай Гончар (избран от Москвы) заявлял, что столичные власти ведут переговоры о вывозе мусора с Архангельской, Владимирской, Калужской и Тульской областями.

Иван Тяжлов