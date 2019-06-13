Более половины многодетных семей в России находятся за чертой бедности

Около 51% многодетных семей в России находятся за чертой бедности, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, это общая проблема регионов страны. «Все регионы, безусловно, объединяет одна проблема на сегодняшний день: наиболее бедными являются семьи с детьми, в особенности многодетные семьи. 51% из них находятся за чертой бедности»,— заявила госпожа Голикова, выступая на круглом столе «Дополнительные меры по повышению доходов московских семей».

По мнению вице-премьера, подход к решению проблемы бедности в России должен учитывать социально-экономические особенности каждого региона. Так, в настоящее время в отдельных регионах реализуются пилотные проекты, цель которых — выявить причины бедности и наиболее эффективные способы борьбы с ними.

Ранее, в ходе обсуждения необходимости пенсионной реформы, госпожа Голикова заявляла, что самыми бедными в России являются не пенсионеры, а именно семьи с детьми. По подсчетам специалистов, уровни бедности среди детей и пожилых в России почти в два раза выше средних по стране.

О новых мерах, предложенных экспертами, по снижению бедности в стране и их возможных результатах, читайте в материале “Ъ” «Победа над бедностью требует ее модернизации».