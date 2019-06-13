«Молот» расстался сразу с 24 игроками

ХК «Молот-Прикамье» сообщил о заключении контрактов еще с семью игроками. Состав клуба пополнили нападающие Денис Фахрутдинов (пришел из ХК «Южный Урал»), Андрей Луговой (ХК «Рязань»), Владимир Королев (тюменский «Рубин»), Артем Прохоров (ХК «Рязань»), Александр Сметанин (ХК «Южный Урал»), защитники Артем Седунов (ХК «Рязань»), Валерий Васильев (ХК «Рязань»). Ранее клуб подписал контракты с восемью игроками.

Отметим, что большинство «новичков» — из ХК «Рязань», которую в прошлом сезоне возглавлял новый наставник «молотобойцев» Павел Десятков.

Таким образом, состав «Молота» пополнился 15 игроками. Из старого состава в ХК остались лишь четверо (Сергей Абрамов, Георгий Анаркулов, Мартин Слепынин и Александр Енюшин). В «Молоте» прошлого сезона числилось 28 игроков. В последний раз из клуба уходило столько игроков лишь в 2011 году.

Напомним, пермский клуб в 2018/19 году провел свой самый провальный сезон, заняв в ВХЛ 27-е место из 29. Краевые власти сменили руководство клуба. На тренерский мостик был приглашен Павел Десятков, тренер «Рязани», которая, имея самую низкую зарплату среди клубов в ВХЛ, вышла в плей-офф лиги. Новый наставник привел с собой также помощников из Рязани.