Сибирская сеть затягивает владельца

Владелец сибирской сети «Холидей» Николай Скороходов признан банкротом по заявлению Альфа-банка из-за долга свыше 330 млн руб. Требования к самой компании, по кредитам которой поручался господин Скороходов, превысили 16 млрд руб. На этом фоне кредиторы не исключают привлечения бизнесмена и к субсидиарной ответственности в рамках банкротства сети.

Арбитражный суд Новосибирской области 13 июня признал банкротом бенефициара некогда одного из крупнейших в Сибири ритейлеров «Холидей» Николая Скороходова. В отношении него введена процедура реструктуризации долгов. Заявление о банкротстве господина Скороходова подал Альфа-банк в конце 2018 года из-за задолженности в размере 331,2 млн руб. «Холидей» испытывает финансовые трудности с 2016 года. Тогда, согласно Kartoteka.ru, выручка ООО «Компания "Холидей"» сократилась на 3,9%, до 56,46 млрд руб. год к году, чистая прибыль рухнула на 89,3%, до 25,86 млн руб. Годом позже падение оборота компании ускорилось до 15,2%, 47,89 млрд руб., чистый убыток достиг 1,64 млрд руб. На начало 2018 года сеть управляла более 300 магазинами в Сибири. В марте 2019 года в отношении ООО «Компания "Холидей"» было введено конкурсное производство.

Николай Скороходов выступал поручителем по кредитам «Холидея». Как заявил в ходе судебного заседания представитель Альфа-банка Владимир Сенькин, сегодня реестр требований кредиторов к компании превышает 16 млрд руб. А общий размер задолженности, которая может быть дополнительно предъявлена в ходе процедуры банкротства, с учетом привлечения Николая Скороходова к субсидиарной ответственности может превысить 30 млрд руб., добавил господин Сенькин. Альфа-банк требовал начать процедуру реализации имущества должника. Но представитель господина Скороходова Ирина Гребнева заявила, что бизнесмен «принимает исчерпывающие меры для расчета с кредиторами». По ее словам, он получает ежемесячный доход в размере 600 тыс. руб., а заложенные объекты «Холидея» приносят «миллионы рублей» в месяц. В Альфа-банке отказались от комментариев.

Партнер юридической компании «Сотби» Антон Красников не исключает, что Николай Скороходов будет привлечен к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве «Холидея». «Это позволит найти больше ценных активов. Но в случае банкротства такого лица доход от реализации его имущества будет распределяться еще и между кредиторами, предъявившими требования лично к нему»,— добавляет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.

По мнению господина Клеточкина, Альфа-банк, скорее всего, попытается продать имущество «Холидея» как можно быстрее, чтобы получить деньги уже сейчас. Собственники же будут пытаться реализовать активы как можно дороже, пусть и длительное время, отмечает он. В числе претендентов на магазины «Холидея» ранее называли X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). В четверг в компании заявили “Ъ”, что X5 сохраняет интерес к аренде некоторых объектов сети. Часть заложенного в Альфа-банке имущества «Холидея», включая магазины, в апреле выставлялась на торги по начальной цене 600 млн руб. Но в июне суд приостановил аукцион из-за несогласия ряда кредиторов с условиями торгов. По словам Ирины Гребневой, кредиторы были против продажи имущества единым лотом.

Оксана Павлова, Новосибирск; Алексей Полухин