Песков заявил, что пока рано обсуждать необходимость реформ в МВД

На вопрос о необходимости реформ в органах внутренних дел пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что окончательных суждений об их целесообразности пока нет. По словам пресс-секретаря, стоит дождаться итогов проверки Следственного комитета (СКР) в связи с делом журналиста Ивана Голунова.

«Каких-либо окончательных суждений относительно необходимости, целесообразности или нецелесообразности проведения каких-то реформ в органах внутренних дел в настоящее время нет»,— сообщил журналистам господин Песков.

По мнению господина Пескова, необходимо дождаться результатов проверки действий задержавших журналиста полицейских, которую сейчас ведет СКР. «Обобщать ситуацию, основываясь на одном деле было бы, наверное, неверно, хотя, безусловно, предстоит его проанализировать»,— добавил пресс-секретарь.

Напомним, 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев отправил на проверку в СКР материалы, собранные службой собственной безопасности ведомства относительно правомерности задержавших Ивана Голунова полицейских. На время проверки они отстранены от работы.

Также господин Колокольцев отправил на имя Владимира Путина прошение об увольнении генерал-майора полиции начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и генерал-майора полиции начальника управления внутренних дел по ЗАО ГУ МВД по Москве Андрея Пучкова. Сегодня, 13 июня, указом президента оба генерала были уволены.

О том, какие последствия может иметь история с арестом журналиста, читайте в материале “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались».