Врио предпочел «Единой России» земляков

Избирательная комиссия Курганской области приняла документы от первого претендента на пост губернатора. Им стал временно исполняющий обязанности главы региона Вадим Шумков, который будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. Региональное отделение «Единой России» уже заявило о поддержке претендента. В ближайшее время с кандидатами планируют определиться партии КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». По мнению экспертов, решение о самовыдвижении, в том числе, обусловлено «депрессивностью» Курганской области. При этом они считают, что если бы Вадим Шумков выдвигался от партии, на исход выборов это бы не повлияло.



Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков 13 июня подал в региональную избирательную комиссию документы на участие в выборах губернатора в качестве самовыдвиженца. Он стал первым выдвинувшимся претендентом на пост главы Зауралья.

«Иду от самой мощной, самой представительной политической силы — от вас, дорогие земляки. Прошу вас меня поддержать»,— прокомментировал Вадим Шумков решение идти на выборы самовыдвиженцем.

Несмотря на позицию врио губернатора, региональное отделение партии «Единая Россия» уже поддержало его кандидатуру. Об этом заявил секретарь Курганского регионального отделения Евгений Кафеев на форуме 12 июня.

«С момента назначения на должность врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова партия активно взаимодействует с ним. Он всегда принимает участие в наших конференциях. Многие наши предложения находят его поддержку и претворяются в жизнь. За время своей работы Вадим Шумков показал себя в качестве успешного и очень ответственного руководителя, который умеет брать на себя удар, умеет принимать решения»,— заявил господин Кафеев.

Следующим этапом для врио губернатора станет открытие специального счета и сбор документов для регистрации в качестве кандидата, сообщает избирательный штаб господина Шумкова. Согласно принятым в феврале этого года изменениям регионального закона «О выборах губернатора Курганской области», самовыдвиженцы должны собрать в свою поддержку 0,5% подписей избирателей от общего числа, зарегистрированных в области (не менее 3512), а также преодолеть «муниципальный фильтр» 5% (не менее 184 подписей районных и городских депутатов и глав). Срок выдвижения желающих поучаствовать в выборах продлится до 5 июля.

Вадим Шумков родился в Курганской области. Окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция», проходил обучение в Российской академии государственной службы при президенте РФ. С 1995 по 1998 годы работал в компании «Юганскпромфинко», где последовательно занимал должности помощника президента, юрисконсульта и генерального директора, затем до 2004 года в нескольких компаниях был конкурсным управляющим, внешним управляющим и советником конкурсного управляющего. В 2004 году занял должность заместителя директора департамента стратегического развития Тюменской области. Затем занимал посты начальника управления стратегического развития, директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона. В 2012 году стал заместителем губернатора Тюменской области. 2 октября 2018-го указом президента назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области.

Своих кандидатов намерены выдвинуть парламентские партии — КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР, но пока с претендентом определились только коммунисты. В апреле центральный комитет КПРФ рекомендовал в качестве кандидата в губернаторы депутата Курганской городской думы Якова Сидорова. В разговоре с “Ъ-Южный Урал” он сообщил, что подаст документы в избирательную комиссию после утверждения его кандидатуры на региональной конференции, которая состоится 20 июня.

На 15 июня запланирована конференция курганского отделения ЛДПР, где также должны утвердить кандидата в губернаторы. Его имя не раскрывается.

Представители партия «Справедливая Россия» ранее заявляли о возможном участии в выборах главы Зауралья руководителя местного отделения Бориса Шалютина. Однако после того, как ему поступило предложение стать уполномоченным по правам человека в Курганской области, был найден другой кандидат.

«В настоящий момент кандидатура согласовывается на уровне президиума центрального совета партии. Это вопрос пары дней. Фигура будет интересная. Он из Кургана»,— сообщил господин Шалютин. По его словам, «при хорошем развитии событий» кандидата утвердят на региональной конференции 23 июня.

Уральский политолог Александр Пирогов считает, что реальных конкурентов у врио губернатора на выборах нет.

«На сегодняшний день какой-то реальной конкуренции не проглядывается. Надо понимать, что Курганская область — регион непростой. Вадим Шумков основательно его перепахал — объехал фактически каждый район. Достаточно долго и много времени он уделяет созданию собственного образа, упрочению репутации. Просто так, с наскока прийти и попытать счастье в регионе, например, если это вариант варяга с финансами, достаточно непросто. Пока все шансы на стороне Вадима Шумкова. Я думаю, что в ближайший месяц все так и останется. Каких-то серьезных интересантов, которые бы проявляли повышенный интерес к Курганской области, просто нет»,— говорит эксперт. По его мнению, решение о самовыдвижении Вадима Шумкова, в том числе, обусловлено низким уровнем жизни в регионе.

«Если посмотреть на остальные регионы, где проходят губернаторские выборы, то примерно пополам поделился состав: кто-то из врио выдвигается от ЕР, кто-то идет самовыдвиженцем, и здесь, по-моему, несколько причин. Во-первых, почти год назад было объявлено о пенсионной реформе, и с того времени очень серьезно изменилась и политическая и социально-экономическая остановка, очень сильно выросли протестные настроения, поэтому выдвигаться от “Единой России” сейчас возможно, но при этом необходимо учитывать, что это влечет дополнительные имиджевые риски. На кандидатов автоматически транслируется негативный бэкграунд, наработанный партией. Я думаю, здесь и личный выбор врио, и, безусловно, тщательным образом анализируется политическая ситуация в регионе. Курганская область — депрессивный регион, она неинтересна большинству крупных финансово-промышленных групп, здесь нет месторождений газа и нефти, нет драйверов экономического роста. Регион, скорее, патриархальный, на нем все негативные изменения и все реформы сказываются в первую очередь, население острее ощущает ухудшение уровня жизни»,— говорит Александр Пирогов. При этом, по его словам, Вадим Шумков мог выдвигаться «хоть от “Единой России”, хоть самовыдвиженцем», поскольку у него «наработан электоральный ресурс, есть запас электорального жирка», но чтобы «лишний раз не создавать каких-то точек напряжения, было принято такое решение».

Юлия Гарипова