Воронежский авиазавод ищет подрядчиков для техперевооружения под Ил-112В

ПАО «ВАСО» (структура Объединенной авиастроительной корпорации) объявило очередные торги для технического перевооружения механообрабатывающего производства для выпуска нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. На предприятии необходимо будет провести реконструкцию цехов, установить новое оборудование. Работы должны быть выполнены до 31 августа 2020 года. Максимальная цена контракта — 198,8 млн руб. Заявки принимаются до 24 июня, аукцион должен пройти 4 июля.

Подробнее о планах завода — в материалах “Ъ-Черноземье” «От ВАСО улетают доходы».

Олег Мухин