Обойдутся без торгового дома

Власти Удмуртии решили закрыть ООО «Торговый дом "Сделано в Удмуртии"», созданное в 2018 году для продвижения товаров из республики на внешние рынки. Первый вице-премьер правительства республики Александр Свинин заявил, что в этом юридическом лице нет необходимости, а модератором процессов, связанных с привлечением инвестиций и продвижением продукции предприятий региона, останется только Корпорация развития Удмуртии. Эксперты отмечают, что не заметили какой-либо деятельности торгового дома, при этом предпринимателям удобнее обращаться в одну структуру.

ООО «ТД "Сделано в Удмуртии"» будет ликвидировано как юридическое лицо. По словам первого вице-премьера правительства республики Александра Свинина, в настоящее время организацией участия предприятий Удмуртии в различных выставках и форумах, переговорами с потенциальными партнерами и инвесторами, представлением возможностей компаний республики занимается Корпорация развития Удмуртии. В ней сконцентрированы необходимые компетенции. «У нас на сегодняшний день есть единственный институт развития — Корпорация развития Удмуртской Республики, которая является платформой для всех таких наших инструментов — фонда микрофинансирования, центра развития бизнеса, АО "Удмуртский машиностроительный кластер". Эта группа товарищей будет модерировать процесс привлечения контрактов, но это не будет аллоцировано на ООО "ТД "Сделано в Удмуртии"»,— заявил господин Свинин на встрече с журналистами.

На вопрос, какова в таком случае будет роль торгового дома, вице-премьер ответил, что он «ничем заниматься не будет, скорее всего торговый дом как юридическое лицо будет закрыт». По его словам, это ООО является «юридической оболочкой, в которой не имеется необходимости». Фактически функции торгового дома по поиску контрактов для предприятий Удмуртии исполняют руководство республики и профильные министры, а также собственно Корпорация развития, отметил господин Свинин. За счет этой работы в 2018 году было заключено соглашений с компаниями на 2,2 млрд руб., на 2019 год поставлена задача — 10 млрд руб.

ООО «ТД "Сделано в Удмуртии" было зарегистрировано в апреле 2018 года. Основным видом деятельности является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Согласно данным «Коммерсантъ Картотеки», собственниками являются Корпорация развития Удмуртии - 99,9% и бывший директор корпорации Дмитрий Генералов — 0,1%.

Презентация торгового дома прошла на одноименном форуме в ноябре 2018 года. Тогда заявлялось, что он станет платформой по содействию компаниям региона в получении новых рынков сбыта. Предприятия планировалось разбить на кластеры, за каждым закрепить персонального менеджера.

Ранее был разработан логотип «Сделано в Удмуртии», который стал появляться на товарах, произведенных в республике. Товарный знак был зарегистрирован в начале 2019 года, его владельцем стала Корпорация развития Удмуртии. В апреле 2019 года в торговом доме сменилось руководство. Вместе финалиста конкурса «Команда Удмуртии» Феликса Гибадуллина директором стал Дмитрий Девятов.

Эксперты отмечают, что деятельность торгового дома была практически незаметной с самого создания, все контакты с предпринимателями в любом случае проходят через Корпорацию развития. «У нас были переговоры по товарному знаку, но вели мы их не с торговым домом, а с корпорацией. Вообще предпринимателю удобнее обращаться в одну структуру. В этом отношении торговый дом оказался лишним юрлицом. Надо сказать, что в некоторых регионах именно торговый дом активнее себя проявляет, это скорее зависит от конкретных персоналий. У нашего торгового дома не было успешной работы»,— говорит председатель совета союза «Удмуртская торгово-промышленная палата» Виктор Любимов.

Исполнительный директор регионального отделения «Деловой России» Ирина Пономарева считает, что решение о ликвидации юрлица логичное в свете происходящего перевода всех структур по работе с бизнесом под крыло Корпорации развития. «Такое объединение функций мне кажется уместным, необходимости существования отдельно торгового дома нет. Непонятно, для чего его вообще создавали. После смены руководства Корпорация стала работать гораздо активнее»,— отметила госпожа Пономарева.

Михаил Красильников