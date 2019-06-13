Комиссия FISU оценила 17 объектов Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Оценочная комиссия Международной федерации студенческого спорта (FISU) изучила готовность Свердловской области к проведению Универсиады-2023. В рамках визита члены инспекционной комиссии посетили 17 объектов, сообщает департамент информационной политики региона.

В число объектов вошли площадка в микрорайоне ВИЗ-Правобережный, на которой планируется строительство деревни универсиады; «Екатеринбург Арена», где предполагается провести церемонию открытия и закрытия; а также манеж Уральской футбольной академии, Дворец игровых видов спорта, легкоатлетический стадион спортивного комплекса «Калининец», «Юность», КРК «Уралец», Дворец единоборств РМК, спортивные площадки Уральского федерального университета, Дворец спорта УГМК и Ледовую арену имени Александра Козицына. Кроме того, члены комиссии оценили возможности аэропорта «Кольцово» и гостиничной инфраструктуры Екатеринбурга.

По словам первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, большое впечатление на членов инспекционной комиссии произвел Эксмо-Центр. Там планируется провести соревнования по фехтованию. «Свердловская область оказала достойный прием оценочной комиссии FISU и надеется на положительное решение Международной федерации университетского спорта в отношении Екатеринбурга»,— сообщил он.

Заявочную книгу на проведение летней Универсиады 2023 года власти Свердловской области подали в FISU 27 мая, ее приняли без единого замечания. По итогам визита организаторы опубликуют отчет, который представят на заседании исполнительного комитета. Победитель будет объявлен в Неаполе в 2 июля 2019 года.

Екатерина Аверина