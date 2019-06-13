Рабочий погиб при строительстве аквапарка в Нижнем Новгороде

Госинспекция труда по Нижегородской области начала расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 11 июня на строительной площадке аквапарка на проспекте Гагарина. Разнорабочий компании ООО «Век» упал с шестиметровой высоты из технологического проема.

«Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался»,– сообщает региональная Госинспекция труда.

Сейчас уточняются все обстоятельства происшествия, проверяется соблюдение норм охраны труда для установления причины несчастного случая.

Анастасия Еремина